Marta Fort posó como modelo para celebrar su cumpleaños

Marta Fort cumplió 17 años y lo celebró junto a su hermano mellizo, Felipe, con una producción de fotos donde posaron juntos. La hija de Ricardo Fort, que ya había debutado como modelo en las vísperas de su fiesta de 15 años, lució un outfit blanco elegante sport que despertó los elogios de sus seguidores.

Fue en el marco de una sesión fotográfica para la Revista Caras que los hermanos Fort hablaron sobre cómo imaginan su futuro. A siete años de la muerte del empresario chocolatero, los jóvenes recordaron a su padre con cariño, y aseguraron que lo tienen muy presente en su día a día.

El fin de semana Martita mostró el backstage de las fotos y resultó una revelación para el público virtual. Luego de mostrar su make up y el conjunto blanco que eligió para la ocasión, cosechó más de 25.000 likes en pocas horas. En la postal se la ve con un pantalón y blazer a juego, un top plateado y zapatillas que le dan un toque de informalidad al total look.

Una de las primeras en comentarle el posteo fue Virginia Gallardo, exnovia de su padre, quien le dejó una lluvia de emojis con caras de corazones. Otra seguidora se sumó a la ola de elogios que le escribieron y comentó: “Hermosa mujer. Ricardo estaría orgulloso, sin duda”.

“Hace dos años tuve mi primer trabajo pago como modelo. No sabía muy bien qué hacer y me sigue costando posar, porque soy bastante tímida, pero ahora me estoy soltando un poco más”, confesó la hija de Fort en diálogo con la misma revista.

Mientras la joven se decide entre la actuación y el modelaje, su hermano Felipe contó que tiene en claro que seguirá los pasos de su padre en el rubro empresarial: “Quiero imitar las cosas buenas de él; voy a estudiar Marketing empresarial o Administración de empresas”.

