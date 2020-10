Maradona a Macri: “Tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos”

El Diego salió a responderle al ex presidente, que lo criticó en una entrevista con TN.

Diego Maradona le respondió duramente al expresidente Mauricio Macri a través de una publicación en Instagram en la cual desmintió que haya sido el líder del PRO quien decidió su salida de Boca Juniors. Además aprovechó para criticar en duros términos su gestión.

“Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie”, expresó el ex ugador en una publicación de su cuenta de Instagram.

Además, aprovechó para juzgar de forma tajante al gobierno de Macri: “Por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre”.

Por otro lado, Maradona señaló que “ya no es más el país de Ricachón y sus amigos”, en alusión a la composición de funcionarios ligados al mundo empresarial del gobierno macrista.

Por último, expresó su respaldo al presidente Alberto Fernández: “Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos”.

En una entrevista que brindó este lunes a TN, Macri volvió a apuntar contra la figura de la vicepresidenta, al señalar que “el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad”.

Y realizó una particular comparación entre Maradona y la vicepresidenta: “Tuve que hacer algo durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos: fue sacar a Diego Maradona de Boca y de ahí se construyó”

“El peronismo está ante el mismo desafío: lograr separarse con Cristina de Kirchner. ¿Si la comparo con Maradona? En la irracionalidad, no en el talento”, concluyó Macri.