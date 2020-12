Macri y sus cataratas de bolufrases vía Zoom

El líder de Juntos por el Cambio volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández por la situación económica del país e ironizó con las promesas de campaña del Frente de Todos. Mirá el video.



El ex presidente Mauricio Macri reapareció para criticar nuevamente la gestión de Alberto Fernández por la situación económica del país. Lo hizo en un Zoom con referentes de Juntos por el Cambio, donde el principal espacio opositor definió su postura con respecto a la campaña de vacunación contra el COVID-19 que iniciará el Gobierno este martes.

Desde hace semanas Macri intenta recuperar el protagonismo político a un año de haber dejado el poder. A mediados de diciembre, bajo el título “¿Iban a volver mejores?” publicó una carta en sus redes sociales donde centró su crítica al Gobierno por el cierre del Aeropuerto de El Palomar y aprovechó para reivindicar su gestión.

El último domingo el nombre del ex mandatario resonó en las redes sociales luego de que le diera retuit a una publicación que hizo El Dipy apuntando contra Alberto Fernández y “los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto Madero”. El cantante de cumbia compartió en su cuenta de Twitter un hilo donde muestra varios videos del Presidente y Cristina Kirchner con contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. La publicación tuvo más de 14 mil me gusta casi 6 mil retuits y otros miles de comentarios. Sin embargo, entre los que compartieron su mensaje se destacó Mauricio Macri.

Este lunes, el ex presidente reapareció en un Zoom que compartió con otros referentes de Juntos por el Cambio. Allí criticó al Gobierno por la situación económica e ironizó recordando las promesas de campaña que hizo el Frente de Todos el año pasado. “Con el resultado de la realidad donde nos prometieron asado, no va a haber asado y posiblemente muchos se queden sin parrilla; prometieron llenar la heladera y eso no va a suceder, y muchos van a perder la heladera”, arremetió Macri.

En ese sentido, llamó a que haya “una toma de conciencia definitiva” y planteó que “de esto se sale trabajando, trabajando juntos, respetando al otro, respetando las leyes y apostando a la creación de empleo privado”.

Del encuentro virtual de la oposición, además de Macri participaron: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich; los legisladores Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, por el PRO; Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff y Martín Lousteau, por la UCR; Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etcheconi, por la Coalición Cívica ARI. Además estuvo el auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.

Allí los referentes de Juntos por el Cambio analizaron qué postura tomar en torno a la campaña de vacunación que iniciará hoy el Gobierno. Coincidieron en la importancia de que comience, pero advirtieron sobre la falta de información.

“El operativo vacunación debe contar con la información científica comprobable y el trámite de aprobación debe ser serio y consistente en manos de nuestros organismos técnicos”, destacó la Mesa Nacional de la coalición opositora tras el Zoom que mantienen en forma quincenal.

En la reunión virtual quedaron en evidencia algunas diferencias entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: mientras la presidenta del PRO proponía endurecer la postura de la coalición opositora contra la vacuna rusa, el jefe de Gobierno porteño propuso no atacar directamente la Sputnik V y afirmó que los médicos que lo asesoran en la Ciudad de Buenos Aires aconsejan que las vacunas se empiecen a aplicar cuanto antes, sobre todo a los mayores de 60 años.

A pesar de las diferencias plasmadas, llegaron a un punto en común como coalición opositora. Se acordó cuestionar la falta de transparencia con que la Casa Rosada está manejando el proceso de vacunación y en insistir en el Congreso con los pedidos de informes al Poder Ejecutivo y en la interpelación del ministro de Salud, Ginés González García, que fueron presentados por legisladores de la oposición.

En el Zoom también discutieron sobre la nueva fórmula de movilidad jubiltatoria que se tratará este martes en Diputados. Coincidieron en que “golpea el bolsillo de los jubilados porque perderán dinero en relación a la fórmula de Cambiemos al no considerar la variable de la inflación”.