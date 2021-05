Macri recibió la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos

“Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis”, detalló el expresidente en una publicación de Facebook. Consideró que “Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”.

En una prueba más de la doble vara de Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri contó que en su viaje por Estados Unidos se vacunó contra el coronavirus. Macri relató que usó la monodosis del laboratorio de Johnson, y fue inmunizado en una farmacia. Lo que quedará en el aire es su posteo de febrero de este mismo año, en el cual escribió que no se iba a vacunar “hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido (la vacuna)”.

La noticia de su vacunación la difundió el propio Macri en su página de Facebook. El exmandatario había viajado al país norteamericano para participar de un encuentro de dirigentes neoliberales latinoamericanos, denominado Foro “Defensa de la Democracia en las Américas”. En esa oportunidad, Macri insistió en su creencia de que “el populismo es peor el coronavirus” y criticó la política sanitaria de Alberto Fernández.

Vía Facebook, este domingo insistió con la misma temática: criticó la gestión de la administración de Alberto Fernández para conseguir vacunas (“recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, algo que hasta Horacio Rodríguez Larreta aceptó que era imposible) y cargó contra los gobiernos “populistas” de la región (“se dedican a socavar a cada una de las instituciones que pueden amenazar su vocación autocrática”).

Vale recordar que en este mismo viaje por Estados Unidos, el expresidente violó la cuarentena: viajó a Miami a pesar de haber sido contacto estrecho de Alberto “Tucho” Ambrosio, un legislador de Juntos por el Cambio con el que compartió un asado político en Córdoba y dio positivo de covid.

Por su parte, en febrero pasado, ante los rumores de que Macri ya estaba inmunizado (el exmandatario tiene 62 años), él mismo escribió en Twitter que no iba a recibir la vacuna contra la covid-19. “Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”, prometió. Luego lo replicó en televisión. Sin embargo, esta noche confirmó que decidió inmunizarse contra la covid-19, en Estados Unidos. Otra promesa incumplida.