Macri lanzó la “Fundación Mauricio Macri”

El líder de Juntos por el Cambio lanzó la Fundación Mauricio Macri enfocada en la Educación. Mirá su presentación en Facebook.

El ex Presidente parece lejos de la idea de retirarse de la política y desde Facebook criticó a los sindicatos porteños que se oponen al regreso de las clases presenciales en medio de la actual situación epidemiológica.

En el sitio de la fundación no hay demasiada información sobre los planes que llevará a cabo, pero dos de los proyectos que aparecen en la página fueron iniciativas que lanzó durante su gobierno, como “Maestros argentinos” y “Primer empleo”. El tercero, “Liderazgo Educativo”, es casi calcado de otro programa que impulsó una fundación bajo la gestión de Macri.

El lanzamiento de la fundación llega en medio de la discusión por el regreso de las clases presenciales. A pesar del anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, la vuelta a las aulas en la Ciudad aún es más un deseo que una realidad.

El ala dura del PRO que encabezan Hernán Lombardi y Patricia Bullrich no quieren saber nada con ceder las decisiones partidarias a Larreta, una idea que tampoco termina de aceptar el ex Presidente.

La falta de información concreta de la Fundación Mauricio Macri sobre sus proyectos pareciera responder al apuro por meterse en el debate educativo actual. De hecho en el sitio de la Inspección General de Justicia, la fundación ni si quiera se encuentra inscripta, un trámite imprescindible para elegir autoridades y poder recibir aportes económicos.

El logotipo de la fundación es muy similar al que utiliza Google para Gmail y tiene los mismos colores que la empresa con sede en California. Las 3 áreas de trabajo y los tres programas están descriptos en 1712 caracteres totales, espacios incluídos.

“Educación para el futuro: trabajamos por una educación que mire al futuro y prepare a nuestros jóvenes para los desafíos de un mundo en constante cambio”, explican sobre el abordaje a la cuestión educativa. La fotografía principal del sitio muestra al ex Presidente en campaña para la reelección, dándole la mano a sus partidarios.

Según pudo saber LPO en los últimos meses Macri se comunicó con distintos referentes de todo el país para que compartieran sus opiniones sobre su futuro político y para hablar de su gestión como presidente.

“Encontró una vocación para hacer política un poco tarde”, bromeó un dirigente macrista ante la consulta. Más allá de que reconoce que el ex Presidente “es un gran actor” y que Macri está “lejos de retirarse de la política”, se mostró sorprendido por el lanzamiento de la fundación. No fue el único, otros dirigentes y funcionarios PRO tampoco estaban al tanto de la iniciativa.

En Twitter algunos usuarios se preguntaron por qué no había implementado los proyectos durante su presidencia y otros en tono humorístico la compararon con la Fundación Derek Zoolander, uno de los gags protagonizados por Ben Stiller en Zoolander. Otros, como el ex senador Federico Pinedo, celebraron el lanzamiento y felicitaron al ex Presidente.