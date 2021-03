Lula: “Fui víctima de la mentira jurídica más grande”

“Antes de entregarme dije que la verdad iba a vencer. Tenía tanta confianza y tanta conciencia de lo que ocurría en Brasil que tenía seguridad de lo que iba a ocurrir. Y ese día llegó”, dijo el líder del PT tras recuperar sus derechos políticos.

Luiz Inácio Lula da Silva agraceció hoy la solidaridad del presidente argentino Alberto Fernández, en su primera conferencia de prensa luego de recuperar los derechos políticos debido a la anulación de las sentencias mañosas de la causa Lava Jato. En su presentación ante los periodistas, el expresidente de Brasil afirmó que fue “víctima de la más grande mentira jurídica”.

“No puedo dejar de agradecer al presidente Alberto Fernandez que tuvo la decencia y el coraje, cuando era candidato, de visitarme en la Policía Federal de Curitiba”, enfatizó Lula sobre la viaje que hasta allí hizo en 2019 el hoy mandatario argentino.

El expresidente de Brasil recordó que en aquella oportunidad le pidió a Fernández “que no dé entrevista para no ser perjudicado por la derecha argentina, y él me dijo ´Lula yo no tengo ningún problema con lo que diga la derecha, yo vine a ser solidario contigo´”.

Además, contó Lula, Fernández fue “el primero que me llamó” luego de que el Supremo anuló las condenas de Lava Jato. Tras retribuir los gestos del presidente argentino, el líder de PT agradeció también al Papa Francisco.

El expresidente brasileño brindó la conferencia de prensa en el Sindicato de Metalúrgicos del ABC, en San Bernardo do Campo, cordón industrial de San Pablo. Se trata del mismo lugar en el que fue detenido en el marco de las causas ahora anulada.

“Fui víctima de la más grande mentira jurídica” dijo Lula al iniciar su intervención y tras pedir permiso para quitarse el barbijo rojo. En su exposición rindió un “homenaje a las víctimas del coronavirus” y afirmó que la gestión del presidente, Jair Bolsonaro, es un “verdadero desgobierno” en materia de salud pública.

Un presidente no tiene que decir “fake news” y hablar de la liberación de la venta de armas, expresó Lula. Con algo de sarcasmo el jefe del Partido de los Trabajadores le recomendó también a Bolsonaro que se entere de que la “tierra es redonda”. Y le propuso que deje de seguir los consejos del ideólogo de ultraderecha, Olavo de Carvalho, un astrólogo considerado una suerte de gurú del mandatario y su entorno.