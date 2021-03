Luciana Salazar sobre su reconciliación con Martín Redrado: “Tuvimos contacto estrecho, estrecho”

Tras los rumores que despertaron por haberse enfermado los dos de covid, la modelo le puso fin al misterio.

Si bien fueron varios los famosos que revelaron haber dado positivo de coronavirus desde que comenzó la pandemia, el resultado de Luciana Salazar generó especial atención tras los rumores de reconciliación con Martín Redrado, ya que el economista también atravesó el virus en la misma época que la mamá de Matilda.

Y celosa de su intimidad, la modelo se negó a dar detalles de su situación sentimental actual. Sin embargo, en las últimas horas, Luciana optó por responder las consultas de sus seguidores y sin titubeos terminó confesando que le dio una nueva oportunidad al amor con Redrado.

Así fue el pregunta-respuesta de los usuarios y Salazar en Instagram:

Usuario: -¿Estuvieron juntos con Redrado en Miami?

Salazar: -Sí, él me invitó.

U: -¿Es verdad que Redrado te contagió covid?

S: -Calculo que sí porque con él fue con el que tuve contacto estrecho, estrecho.

U: -¿Alguna fantasía pendiente?

S: -¡Nunca se terminan las fantasías!

U: -¿Por qué seguís viéndote con Redrado después de todo el mal que te hizo?

S: -Creo que se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal y no las quiere volver a repetir, y más estando Matilda en el medio.

U: -¿Cómo es Matilda con Redrado?

S: -¡Divina! Ella es divina con todos. Es puro amor.

U: -¿Cuál es tu mayor felicidad?

S: -Que mi hija sea sana y muy, pero muy feliz.

U: -¿Estás ahí con Redrado?

S: -Él está en Miami y volvía en estos días porque ya hace mucho tiempo que no ve a Matilda.

U: -¿Querés que Matilda viva en el extranjero de grande?

S: -Yo quiero lo mejor para ella y lo que la haga feliz. Será una decisión de ella, no mía. Lo único que, si se va, que me lleve con ella jajaja. No aguantaría estar lejos de mi vida.

U: -¿Qué es lo que no perdonaría jamás?

S: -Que alguien lastime a mi hija o juegue con sus sentimientos. Creo que soy capaz de cualquier cosa, no lo podría tolerar. Matilda tiene una sensibilidad única para ser tan chiquita.

U: -¿Quisieras ser madre de vuelta?

S: -Yo mi sueño ya lo cumplí. Si la vida me da esa bendición de vuelta, bienvenido.

U: -¿Vas a vacunarte contra el covid?

S: -¡Cuando esté para todos, sí!