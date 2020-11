Los All Blacks homenajearon a Diego Maradona

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda a través de su capitán, Sam Cane, se encaminó hacia la formación del equipo argentino y apoyó sobre el césped una camiseta del equipo neozelandés con la “10” de la leyenda del fútbol. Mirá el video.



Los All Blacks, rindió este sábado homenaje al inolvidable Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles último a los 60 años, ofrendando a Los Pumas una casaca de su equipo con el número 10 y el nombre del astro argentino, antes de realizar el tradicional Haka previo al inicio del partido por el Tres Naciones.

En ese contexto, previo a la tradicional danza se vivió un emotivo momento en el Mc Donald’s Jone Stadium, de Newcastle, cuando el capitán de los All Blacks, Sam Cane, se encaminó directamente hacia la formación del equipo argentino y apoyó sobre el césped una camiseta del equipo neozelandés con el número 10 y el nombre de Maradona.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020