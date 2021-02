Llegaron al país las primeras 580 mil dosis de la vacuna Covishield elaboradas en India

Las vacunas son de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Una partida de 580 mil vacunas contra el coronavirus producidas en India arribó al país esta madrugada en un vuelo de la compañía Qatar y fueron descargadas en la Terminal de Cargas del aeropuerto Internacional de Ezeiza para su posterior distribución.

El vuelo QR 8155 procedente de Doha aterrizó en Ezeiza a las 2.58 con el cargamento de vacunas de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Made in India 🇮🇳 vaccines are en route to Argentina 🇦🇷. Scheduled to arrive Buenos Aires in early morning of 17 February.

Las vacunas Hechas en India 🇮🇳 están camino a Argentina 🇦🇷. Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero#VaccineMaitri pic.twitter.com/4QZoPtIStU

— Dinesh Bhatia (@dineshbhatia) February 16, 2021