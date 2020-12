Linares mete presión para que se retire el proyecto de minería

A través de un duro comunicado, el Partido Justicialista aseguró que “no se pueden sacar leyes sin consenso social”. Por este motivo, exigen que el Ejecutivo retire el proyecto y se encare una discusión “seria, responsable, científica, que ofrezca garantías ambientales, sociales y económicas que hoy no existen”

El tema del momento en la provincia de Chubut es el debate que se da por estos días en la Legislatura provincial para decidir si se habilita o no el desarrollo minero en la provincia. Desde el gobierno provincial ponen buena parte de sus fichas allí para lograr la reconstrucción económica de la provincia, que en la actualidad tiene serios problemas para cumplir con el pago de salarios.

En este sentido, no son pocas las voces que se oponen al proyecto de Ley de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable en la provincia. Si bien ya era conocida la postura en contra del PJ, ahora lo plasmaron con un fuerte documento.

El mensaje lleva la firma del flamante presidente del partido, Carlos Linares, como así también las vicepresidentas Adriana Casanovas, Florencia Papaiani, Nancy González y Ana Amato, el secretario Dante Bowen y la secretaria Érica Pineda.

“Un proyecto de estas características debe incluir a todos los sectores involucrados, es decir a las propias asambleas ambientalistas, las organizaciones de la vida civil, el sector científico y académico, el Estado en sus diversos niveles y agencias: municipal, provincial y nacional; así como a otras instancias de participación ciudadana”, manifestaron los dirigentes peronistas.

En la misma sintonía, desde el PJ dispararon: “Lo que la ciudadanía reclama en su justo derecho, es un debate profundo y entre múltiples actores sobre qué modelos de desarrollo son socialmente deseables y de qué manera se usarán los recursos. Ese debate no puede limitarse a tres horas por Zoom con la participación de 27 diputados que analizan la postura unilateral del Gobierno provincial”.

Por último, sentenciaron: “estamos convencidos de que este tipo de leyes no pueden tener un ‘tratamiento exprés’, sobre todo planteando una proyección de la matriz productiva de la provincia no menor a 30 años, y manifestamos nuestra coincidencia general con lo planteado por la Diócesis de Comodoro Rivadavia, el Centro Nacional Patagónico, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, el Instituto de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; quienes consideran que no están dadas las condiciones para la aprobación de esta Ley”.