¿Ley de lemas en lugar de las PASO?

Luego de la manifestación de una importante cantidad de Gobernadores (oficialistas y opositores) reclamando la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias), el Poder Ejecutivo habilitó el tratamiento en el Congreso Nacional del Cronograma Electoral, dejando librada su discusión, tratamiento y/o resolución al consenso legislativo y a la mayoría agravada que establece la Constitución Nacional en su artículo 77.

El tema es, tibiamente, tratado por los diversos sectores políticos habida cuenta las divergencias imperantes entre propios y extraños .

Recientemente han trascendidos dos posibles opciones que se estarían evaluando, a saber:

Posible postergación de las PASO para setiembre y las elecciones generales para octubre o noviembre,

Unificar las PASO y las Generales en una misma fecha,

Digamos, en principio pero también como principio , y conforme lo señaláramos

en el Comité de Expertos de CIPPEC del año 2003 no comparto la idea de generar reformas en pleno año electoral (así también lo dejé sentado en este sitio en “Posibles Escenarios de las elecciones post pandemia el 14/5/2020).

La realidad que afecta a todo el planeta, COVID 19 marca una situación de excepcionalidad que conlleva la necesidad de adoptar medidas excepcionales.

Los proyectos en danza, hasta el presente, solo proponen la suspensión de las PASO, pero no aportan soluciones o vías que atañan seguridad ante la ola de contagios, y más allá de los resultados que el plan de vacunación traiga aparejado. (También me referí al tema en Los efectos de la suspensión de las PASO… ¿ un salto al vacío? )-

Si bien muchos toman como referencia las fechas del acto comicial, es lo cierto que el proceso electoral implican una serie de actos concatenados que llevan, necesariamente, a la adopción de medidas sanitarias que, al menos, minimicen la ola de contagios y, en especial, a los trabajadores electorales y a los auxiliares que preparan actos (ver Imperiosa Necesidad de vacunar a los trabajadores electorales ).

Tomando como referencia lo que sucede actualmente en todo el Mundo nadie podría aventurar, al menos yo, que es lo que pude suceder en el próximo mes de agosto.

Solo con ver lo que sucede en la Unión Europea y los incumplimientos de algunos laboratorios en la entrega de las vacunas comprometidas (y vendidas) me hace reafirmar este concepto, de ahí que no alcanzo a comprender y evaluar las seguridades que esta hipotética postergación de un mes en los actos comiciales traerían como consecuencia y beneficio..

Pero si me llama la atención la hipótesis, señalada como al pasar, la eventual unificación de las PASO y las Elecciones Generales., con una modalidad que aún no ha sido explicitada puesto que, en realidad y como lo he dicho más arriba, se trata de una especulación periodística .

Al respecto debo señalar que desde el, felizmente restaurado sistema republicano alla por 1983, muchos han sido los debates llevados a cabo, reforma constitucional incluida, tendiente a mejorar nuestro sistema democrático.

En los años 90. Se discutieron, esencialmente, dos sistemas de selección de candidatos, uno Ley de Lemas y el otro sistema de Internas Abiertas (propiciados entre otros por el Dr, Alberto Spota desde que integrara la Comisión de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior en 1972 ).

La ley de internas abiertas tuvo una efímera duración en Provincia de Buenos Aires ( coadyuvando, es cierto, a la normalización política luego de la crisis del 2001).

La ley de Lemas o doble voto simultaneo, (utilizada en Uruguay y en algunas .regiones de Alemania) – criticada por muchos- fue aplicada en algunas Provincias Argentinas con suerte diversa.

Al respecto si debo señalar que la Ley de Lemas, sin ninguna restricción o moderación puede ser sumamente conflictiva, máxime en una situación de excepcionalidad política y pandémica como la que afronta nuestra región.

En algunas Provincias esta falta de control y/o limitación trajo aparejado múltiples inconvenientes por la diversidad y numerosas líneas internas (sub lemas) que se inscribían para competir por los cargos públicos electivos puestos a consideración del electorado.

La realidad hoy, aunque no se trata de una afirmación como si fuera una ciencia exacta, hoy la competencia electoral interna es menor (tal vez el fin no querido de las PASO), es más, todo aparece como circunscribiéndose en la conformación de alianzas y fretes electorales y, consecuentemente, en acordar la integración de los postulantes en corrientes unificadas

Dicho esto, y sin hacer un juicio de valor sobre la conveniencia o no de aplicar el sistema de Ley de Lemas, es lo cierto que si se pudiese controlar la formación de los Sub Lemas por ejemplo, con el requerimiento de un caudal razonable de adhesiones, y asegurar una genuina y efectiva participación y respeto de las minorías, entre otras medidas podría llegar a ser, eventualmente, una salida razonable y excepcional que creo podría resultar satisfactoria a todos los sectores intervinientes. Dicho esto con las salvedades apuntadas anteriormente.

No obstante ello, y atendiendo a la situación señalada en el inicio, se torna procedente hacer un debate intensivo e inclusivo con todos los sectores, no solo los partidos políticos, tengan o no representación parlamentaria, Universidades, ONG’s, especialistas acreditados en el tema etc. para que prontamente aporten sus propuestas, comentarios, criticas etc.

Por Emilio Augusto Raffo-Experto en Legislación Electoral