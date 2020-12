Lewandowski y Klopp se llevaron los premios The Best 2020

El goleador del Bayern Munich y el entrenador del Liverpool fueron reconocidos como los mejores del año.

El delantero polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich), que se impuso en la votación como mejor jugador al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo, y el alemán Jurgen Klopp (Liverpool), que ganó como mejor entrenador de equipos masculinos sobre el argentino Marcelo Bielsa, fueron los principales triunfadores del premio “The Best” de la FIFA.



En una ceremonia virtual desde Zurich, Suiza, Messi cedió el título que había logrado en 2019 ante Lewandowski, pieza fundamental y goleador de toda la temporada pasada con el Bayern Munich de Alemania, con el que fue campeón de cinco títulos, entre ellos la Bundesliga y la Champions League.

Se trató del resultado lógico, para ser el segundo en “entrometerse” en la hegemonía que Messi y Ronaldo tuvieron desde 2007, luego de Luka Modric en 2018.

En el rubro de entrenador de equipos masculinos, donde estaba nominado el argentino Marcelo Bielsa (Leeds de Inglaterra), fue Jurgen Klopp el que repitió el logro gracias al título de Premier con el Liverpool, pese a que competía también con Hans- Dieter Flick (campeón de la Liga de Campeones con el Bayern Munich).

Fue la tercera vez que Bielsa llegó a la terna final como mejor entrenador del mundo: en 2011 y 2012, cuando se denominaba “FIFA World Coach”, el rosarino terminó 2° (ganó Guardiola) y 3° (detrás de Josef Heynckes y Klopp), respectivamente.

Los otros entrenadores argentinos que quedaron a un paso de conseguir este galardón fueron Mauricio Pochettino (2019), Diego Simeone (2014) y Jorge Sampaoli (2015).

Entre los arqueros se dio una particularidad, porque el premio “The Best” fue para Manuel Neuer, del Bayern Munich, pero en el Once Ideal fue colocado el brasileño Allison Becker (Liverpool).

🏆 @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'! 🧱

🔴 @FCBayern | @DFB_Team 🇩🇪 pic.twitter.com/zMxnikK3Bh

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020