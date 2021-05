Laurita Fernández confirmó que se separó de Nicolás Cabré

Todo surgió con una consulta de un fan que Fernández respondió a través de Instagram Stories. “¿Seguís con Nico?”, le preguntó un seguidor y Laurita respondió: “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, reveló.

Previo a esto, la pareja había estado distanciada a mediados de 2020, sin embargo se habían dado una segunda chance y estaban preparando todo para vivir juntos definitivamente en una casa que estaban acondicionando, una propiedad se encuentra en Haras del Pilar y, según rumores, está valuada en 340.000 dólares.

La respuesta de Laurita Fernández cuando le pidieron que muestre a Nico Cabré en redes

Tras la crisis que tuvieron en 2020, la pareja optó por un perfil bajo sin compartir en redes sociales nada que se relacione a su vida privada. A pesar de que el papá de Rufina apareció en algunas publicaciones de Laurita Fernández, los seguidores le pidieron a la conductora que “exponga” a su pareja un poco más.

“¿Qué les gustaría ver en mis redes sociales?”, preguntó la diosa a sus followers. “Tu casa nueva y el proceso de la decoración”, le pidieron los fans.

Luego, Laurita enumeró cuáles fueron las sugerencias que se repitieron entre sus fans y sorprendió al nombrar a su novio. “Deco, baile, entrenamiento, make up y looks, skincare, sorteos y pidieron más a Nico… ¡pero eso no se los puedo conseguir! “, agregó entre risas.

