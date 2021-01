La UE amenaza con bloquear las exportaciones de vacunas si las farmacéuticas incumplen

Ante la dilación de los programas de vacunación en varios países europeos por falta de suministros de nuevas dosis, la Unión Europea amenazó a las compañías fabricantes con un posible bloqueo a futuras exportaciones si incumplen las entregas pactadas con Bruselas. Varias farmacéuticas han tenido problemas en su capacidad productiva, ¿a qué se deben estas limitaciones de fabricación?

Más que en otras industrias, las farmacéuticas advierten de los riesgos de apresurar la producción sin contar con las condiciones para hacerlo. Cuando se trabaja con ingredientes biológicos, “hay cosas que pueden salir mal y saldrán mal”, asegura Norman Baylor, ex jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, dijo que con turnos que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana, si en un día cualquiera “falta una materia prima, no podemos comenzar a fabricar productos y esa capacidad se perderá para siempre porque no podemos recuperarla”.

El científico indica que aumentar la producción no solo significa multiplicar los ingredientes para que quepan en un recipiente más grande. La creación de ARNm implica una reacción química entre los componentes básicos genéticos y las enzimas, y estas no funcionan tan eficientemente en grandes volúmenes, agrega.

Esta semana, la farmacéutica francesa Sanofi anunció que envasará dosis producidas por Pfizer, competidor directo de Sanofi. Los ensayos de la propia vacuna de la firma francesa están retrasados, de lo contrario, es probable que esta cooperación entre farmacéuticas ni siquiera hubiera existido y a pesar de haberse hecho posible la alianza, las vacunas producidas en conjunto no se esperan hasta verano.

“No es como agregar más agua a la sopa”, dijo la especialista en vacunas Maria Elena Bottazzi, de Baylor College of Medicine, quien explicó que sugerencias de los políticos aparentemente sencillas como que otras fábricas pasen a elaborar nuevos tipos de vacunas no pueden ocurrir de la noche a la mañana.

En la región de Hauts-de-France, en el norte de Francia, la segunda más poblada del país, varios centros de vacunación ya no aceptan citas para primera aplicación de la vacuna y en otras regiones francesas algunas plataformas de citas en línea cerraron las opciones de reserva.

El pasado 22 de enero, la preocupación aumentó cuando Astrazeneca reportó fallas en una de sus plantas de producción en Bélgica. El director ejecutivo de esta farmacéutica, Pascal Soriot, aseguró además que la UE tardó en firmar un contrato de suministro, por lo que la compañía no tuvo tiempo suficiente para solucionar los problemas de producción en la fábrica mencionada.

Las sanciones podrían incluir un bloqueo a las exportaciones de las vacunas contra el Covid-19, a cualquier lugar fuera de las 27 naciones que conforman la Unión Europea, si las compañías productoras violan los contratos existentes y no entregan las inyecciones con las que se comprometieron, según indicó un funcionario de la UE.

“Si no se puede encontrar una solución satisfactoria, creo que deberíamos explorar todas las opciones y hacer uso de todos los medios legales y medidas de cumplimiento a nuestra disposición bajo los tratados (comerciales)”, indicó Michel en una carta.

