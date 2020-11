La soja sigue subiendo y prevén US$ 15 mil millones en 2021 por las principales cosechas

Para el resto del año, con la soja en estos niveles y mejoras también en el precio del trigo y el maíz, “aún podrían ingresar alrededor de US$ 1.300 millones de dólares por las exportaciones de los tres principales cultivos”, indicó LCG.

“De cara al 2021, se combinan dos efectos que operan de manera opuesta sobre los dólares que podrían aportar los principales granos. Por un lado, vía cantidades, las proyecciones continúan corrigiéndose a la baja debido a las adversas condiciones climáticas, déficit hídrico y posibilidades de que el efecto La Niña afecte a la cosecha”, remarcó la consultora que dirige Guido Lorenzo. Las proyecciones para la soja, que a principios de año ascendían a 55 millones de toneladas, ya se ubican entre 46,5 millones y 50 millones. Se espera que la producción de soja, maíz y trigo ascienda a alrededor de 115 millones de toneladas, entre un 5 y un 7% menor a la producción de 2020.

“La suba que viene mostrando principalmente el precio de la soja, que sorteó exitosamente la crisis por el COVID-19, podría significar un respiro en este frente, y compensar las caídas que se esperan en la producción para el año que viene”, plantearon los economistas. De mantenerse las proyecciones y los precios futuros que rigen actualmente, “el año que viene podrían ingresar USD 15.000 millones por las exportaciones de los tres principales granos”, enfatizaron.

La consultora Globaltecnos señaló que la soja mayo 2021 cerró a u$s 421.91 la tonelada, con un alza de 2.48 dólares, y para julio 2021 terminó en u$s 420.44 la tonelada, con un alza de 2.94 dólares. El aceite de soja, en ese contexto, se disparaba u$s 4,4 por tonelada para diciembre con una ganancia acumulada de 13% desde inicios de octubre, también en máximos en varios años.

El USDA para la soja norteamericana ajustó de 116,15 a 113,50 millones de toneladas el volumen de la cosecha sojera y de 7,90 a 5,17 millones las existencias finales: ese volumen previsto como stock resulta el más bajo desde el ciclo 2014- 2015. Desde la consultora agropecuaria Granar explicaron: “Nos encontramos en presencia de un mercado de demanda, frente a una oferta que se ajustó hasta niveles impensados cuando la campaña 2020-2021 daba sus primeros pasos, en medio de una pandemia que tornaba el escenario aún más incierto”.

Gustavo López, director de la consultora Agritrend, analizó que “el alza de los precios era una cuestión previsible que responde a tres factores: recorte de la oferta en EEUU, algunos pronósticos sobre posibles complicaciones climáticas en el Hemisferio Sur, lo que definiría la oferta de Brasil y de Argentina y el tercer punto es la demanda”.

El consultor destacó la buena la relación de EEUU y China: “En la práctica, el país asiático sigue traccionando de forma muy significativa: el gobierno americano vendió 12 millones de toneladas versus 2,5Mt en igual período de un año antes. Es decir, hay una apuesta enorme a seguir vendiéndole a China, que este año se prevé tendrán compras récord de maíz y soja”.

El mercado local de la oleaginosa volvió a verse influenciado por el devenir de Chicago, según consignó la Bolsa de Comercio de Rosario. “En la jornada tuvimos una nueva mejora en la oferta abierta de compra por soja con entrega inmediata. Sobre el final de la rueda de negocios, se generalizó la oferta de $ 27.355 la tonelada entre las fábricas, lo que se ubica unos $ 200 la tonelada por encima del precio pizarra del martes, mientras que el valor en dólares fue de US$ 345/t”, dijo la Bolsa en su informe. Se ofrecieron de forma abierta u$s 340/t para entrega en el mes de diciembre”.