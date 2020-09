La sensual producción de Floppy Tesouro

View this post on Instagram

Recuerden que querer es poder💪 Siempre recomiendo poner el cuerpo en movimiento, liberar endorfinas, mantenerse activas, ponganle garra y veran resultados… Haganlo ahora porque a veces el despues se convierte en nunca, busquen entrenamientos que les gusten, cuidense en cuerpo y alma! Me encanta compartir con uds mis #FloppyTips de #Cuidados&Belleza y muy pronto les voy a contar lo que se viene💣 #FloppyFitness #VamosPorMas 😉