La reacción de Juana Viale cuando el Mono de Kapanga “le tiró onda” en vivo

La conductora mantuvo un divertidísimo ida y vuelta con el cantante en Almorzando con Mirtha Legrand. Mirá el video.



Este domingo, Juana Viale recibió al Mono de Kapanga en Almorzando con Mirtha Legrand, con quien protagonizó un divertido cruce cuando él ‘le tiró onda’ en vivo. Todo comenzó cuando la conductora le preguntó al cantante si realmente aprendió a cocinar en MasterChef Celebrity y él le contestó que “la rompió toda” y que aun descubre cosas al verla a ella en las redes sociales.

Juana se mostró interesada también en saber cómo influenció el reality en la popularidad del cantante y éste sorprendió al revelar las estadísticas de su perfil de Instagram. “Me sumó muchos chicos chiquitos y me subió también el porcentaje de seguidoras (…) y me empezaron a mandar mensajes señoras de mi edad”, dijo el Mono ante la atenta mirada de la conductora.

“Pasé a tener el 51 por ciento de público femenino contra el 49 masculino. Antes de MasterChef estaba en 43 por ciento el femenino”, explicó el Mono, y eso motivó que la conductora le preguntara si concretó alguna cita. ¿Sabés que no? Yo la estoy esperando a Juana, pero no me da bola”, dijo el cantante ante los presentes.

“Callate, Mono. No tirotées”, dijo Juana que le respondió a Cinthia que “todavía no tuvo una historia” con el cantante.

“Estamos de novios hace cinco años pero ella no lo sabe. No me atiende el teléfono”, se quejó con humor el Mono de Kapanga. “Con mi novio, todo bien, y más si sos vos, Mono”, retrucó Juana Viale en la misma línea.