La pregunta de Juanchi Baleirón a Gonzalo Bonadeo que hizo tendencia en Twitter

Juanchi Baleirón, guitarrista y cantante de Los Pericos, convirtió al periodista Gonzalo Bonadeo en tendencia en Twitter a partir de una foto, sobre la que preguntó quiénes están en la imagen y para la que pidió solamente respuestas “incorrectísimas”.

En la fotografía en cuestión aparecían Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath y David Gilmour, exintegrante de Pink Floyd sentados y apoyados en una mesa donde había botellas de cerveza y una jarra con agua.

Las respuestas de los usuarios fueron de lo más diversas y algunas hasta disparatadas, entre ellas se destacaron: “Vicente Pernía y Chizzo Nápoli”, “Ricardo La Volpe y Margarita Stolbizer”, “René Higuita y Leonardo Simons en Woodstock”, “Carlos Melconian y Marcelo Longobardi”, “Alcides y Chizzo Nápoli”.

Sin embargo, muchos followers coincidieron en el notable parecido del músico autor de temas tales como “Another Brick in the Wall”, “Wish You Were Here” y “Comfortably Numb”, con el conductor de Arqueros, ilusionistas y goleadores, que se emite por Club 94.7.

Asimismo Beleirón hizo la misma publicación en Instagram, donde comentó: “Les juro que no doy más con las respuestas… Estallo con todas. Los más parecidos (pero no por eso los más graciosos) Lavolpe y Longobardi”.