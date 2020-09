La Oficina Anticorrupción denunció a Marcos Peña y Rogelio Frigerio

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ante la justicia al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, por lo que considera negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en la realización de las subastas de terrenos en la zona de Catalinas Norte, en la ciudad de Buenos Aires,y de campos en Córdoba.La denuncia también involucra al ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, entre otros ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

La acción surge de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), actualmente a cargo de Carlos Montero. Se trata de la primera acusación formal de la OA contra funcionarios de la gestión de Cambiemos. Por sorteo, la denuncia la llevará adelante el juez federal Julián Ercolini, y el fiscal Gerardo Pollicita.

Según informó el diario La Nación, la controversia surgió por el precio mediante el cual se subastaron los terrenos de Catalinas Norte, uno de ellos adquirido por el Grupo Techint y otro por el empresario Eduardo Costantini, y los campos ubicados en la localidad de Ordóñez, en Córdoba, adquiridos por productores agropecuarios de esa provincia.

La denuncia indica que esos valores fueron fijados de manera orientativa por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), dependiente del Ministerio del Interior. En tanto que la AABE depende de Jefatura de Gabinete.

En el entorno de Frigerio dijeron a La Nación no tener conocimiento de la denuncia. Sí, en cambio, resaltaron que las decisiones administrativas como la estudiada en este caso necesitaban refrendo, y consideraron que por ser cuestiones de áreas que estaban bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, Frigerio solo refrendó por ser el primer ministerio en el orden establecido por la ley de ministerios.

En esa lína, en el entorno de Frigerio, consideraron ayer que es posible que se lo termine excluyendo de la denuncia de la OA, ya que el Ministerio del Interior “no tenía ninguna competencia sobre la AABE”. En tanto que allegados a Peña, dijeron que dependía del ministerio de Frigerio.

Ante la consulta de La Nación, Lanús, quien dijo que tampoco tenía conocimiento de la presentación penal formulada por la OA, contestó: “Estoy feliz y orgulloso del trabajo que hicimos, con la conciencia tranquila de que se hizo con los más altos estándares de transparencia, desconozco la denuncia, no puedo opinar sobre el detalle de la denuncia”