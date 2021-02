La NASA llegó a Marte con Perseverance, el robot que buscará rastros de vida

El vehículo arribó al planeta rojo con el amartizaje más complicado que la agencia espacial logró hasta la fecha. El rover ya compartió una foto de su nuevo “hogar”.

El Perseverance, un vehículo explorador de la NASA, logró posarse el jueves sobre Marte en el esfuerzo más arriesgado hasta ahora en una búsqueda épica para recuperar rocas que podrían responder a la pregunta de si alguna vez existió vida en el planeta rojo.

“Llegué bien a Marte. Perseverance puede ir a cualquier parte”, tuiteó la cuenta del rover de la NASA.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.

“Touchdown confirmado. La cuenta regresiva a Marte está completa, pero la misión recién comienza”, tuiteó @Nasa junto a un video con todo el personal festejando la llegada del rover.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021