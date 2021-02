La increíble recuperación de Karina Gao después de 13 días en coma farmacológico

En su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores su evolución. En el programa de Florencia Peña ya le consiguieron un reemplazo temporal.

Karina Gao asustó a todos sus seguidores, familiares y compañeros de trabajo el 5 de febrero, cuando anunció en sus redes que la iban a inducir al coma debido a las complicaciones que le provocó el COVID-19. Tanto ella como su bebé no oxigenaban bien y los médicos actuaron rápidamente. Fueron 13 los días en los que permaneció dormida, con respirador y monitoreada en todo momento.

El 17 de febrero abrió los ojos y poco a poco comenzó con la recuperación. En las últimas horas la hicieron pararse y caminar un poco, aunque le costó bastante, pero siempre estuvo acompañada para no caerse.

“Estos días estoy con poca conectividad porque me agarran ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina… un cocktail de emociones que con las hormonas del embarazo hicieron un rejunte interesante. Pero no les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, empezamos la rehabilitación muscular. El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse de a poco, ya vamos a estar como antes”, comentó junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Luego les agradeció a todos los que estuvieron pendientes de su estado de salud y a los que rezaron para que mejorara: “Gracias por sus buenas vibras. Me atesoro todo esto en el corazón. Soy realmente muy afortunada de tenerlos. Pasito a pasito, ya llegará el momento de bailar”.

La cocinera del programa de Florencia Peña vivió una verdadera pesadilla y temió por su vida. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor recen”, escribió en sus redes a comienzos de febrero, cuando los médicos le informaron que no había otra opción mejor.

Karina Gao habló antes de ser inducida al coma. (Foto: Instagram).

Gao además tuvo una neumonía bilateral. “El día de hoy fue complejo, pensé que ya después del quinto día todo mejora pero no… todavía podía ser peor. Y es momento de preguntarte cuándo joraca termina esta montaña rusa, pero no me está gustando la respuesta”, había pronunciado tras recibir el diagnóstico.

La producción de Flor de equipo tomó una decisión en las últimas horas. Su puesto, hasta que reciba el alta, será ocupado por una exparticipante de MasterChef Celebrity. Se trata de Vicky Xipolitakis, que demostró tener gran destreza en la cocina, a pesar de que muchos sospecharon de que no era ella quien hacía los platos.