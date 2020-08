La bronca y decepción de Patricia Sosa con Valeria Lynch: “Me pisó la cabeza por un capricho”

La pandemia provocó que los artistas busquen diferentes formas de poder hacer sus habituales shows sin la necesidad de amontonar gente en teatros.

Para ello, la tecnología se convirtió en una aliada fundamental para lograr que miles de personas puedan acceder a sus artistas favoritos desde la comodidad de sus casas.

Si bien no se sabe porque ambas cantantes dejaron atrás ese vínculo de amistad que las unía: uno de los rumores indica que Lynch quiso impedir que Karina La Princesita sea parte de Las elegidas, el recital que varias cantantes locales llevaron adelante en el Teatro Colón en el 2013 y que eso le cayó mal a Sosa.

Por otro lado, se dice que en el cumpleaños número 80 de Raúl Lavié, allá por el 2017, las dos fueron parte de la lista de invitados, pero no se hablaron. En aquella oportunidad, Lynch había sacado un disco y había manifestado que nadie la había llamado para felicitarla, ni siquiera su colega. “Éramos amigas, pero ya no”, había dicho.

La respuesta de Sosa no tardó en llegar y fue muy dura con su ex amiga: “Me cayó muy fue que Valeria hablara así, en pasado. Yo voy a hablar así también: pensé que éramos amigas. Me molesta que haga todo público, hay cosas que se hacen en privado. Sinceramente no sé lo que está mal, pero evidentemente tiene un problema”.

Lo cierto es que si bien coquetearon con una eventual reconciliación en 2018, esta, al parecer, nunca ocurrió. Y en las últimas horas, Patricia Sosa dialogó con Intrusos y reveló que debió cambiar la fecha de su recital -el cual se llevará a cabo el viernes 14 desde las 21.30 para todo el mundo- debido a que Lynch la “traicionó” y fijó para este viernes su propio concierto a través de la misma plataforma.

En ese sentido, la pareja de Oscar Mediavilla fue muy dura con la creadora de Me das cada día más y disparó: “Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. Estoy hablando de Valeria. Yo me puse muy mal cuando me puse a ver su streaming y se le frustró. Al otro día me mandó un mensaje diciendo que fue un lío, horrible, pero que lo tuvo que reprogramar para el día en que estaba yo a la misma hora porque la ticketera le había ofrecido esa fecha y no la podía cambiar. Yo me quedé helada, no lo podía creer”.

Según contó Sosa, Mediavilla llamó a la ticketera y le dejaron bien en claro que ellos no habían sido los responsables, sino que había sido Lynch la que eligió la fecha y “que no se quería mover de ahí”: “La verdad es que yo llamé a Valeria y le dije ‘me perjudicás mucho, sabés que la última semana de streaming es la más fuerte de venta’. Yo me vine de Córdoba y me vine con una banda entera porque tengo 15 personas a mi cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar para que todas estas personas puedan recibir algo”.

En esa línea, Sosa explicó en el programa de América TV que ambas comparten parte del público. “Hay gente que escribía y decía ‘saqué las dos entradas ¿qué hago?’. Y no sé quién le decía que elijan, que una entrada la tenían que devolver. Y entre que es un lío sacar la entrada de streaming, imagínense lo que es devolverla. Entonces ella me puso que sabía que era un problema pero que no tenía otra fecha, que iba a ver cómo solucionarlo para que nos beneficie a las dos, sumó la la autora de Aprender a volar, visiblemente molesta con su colega.

Y siguió: “Esperé, esperé, hasta que la gente de la ticketera y su representante nos dijeron ‘esta artista es intransigente’, y que ella lo hace el 7 y que como mucho lo adelanta media hora. Que es lo único que puede cambiar. Me puse muy triste, menos mal que en todo este tiempo que estuve en Córdoba trabajé mucho la aceptación y el desapego. Menos mal que esto no me agarra tan mal parada. Porque yo hace años que vengo sufriendo desplantes de parte de Valeria, ¿entienden? Si no es por una cosa es por la otra. Millones de llamados que no me contesta, me entero que va a ser abuela y que se separó por las redes”.

Finalmente, Sosa remarcó que por esto, y muchas otras cosas más, Lynch “ya no es” su amiga: “No se actúa así con los amigos. Pero yo seguía llamando e insistiendo porque si en una relación alguien no pone amor el otro tiene que poner el doble, hasta que uno se da cuenta que si no es de los dos lados eso no funciona. Y acá me cayó la ficha. Si alguien me pone el pie en la cabeza de tal manera que no le importe el sacrificio que estamos haciendo todos los músicos… Somos 5.000 familias afectadas por esto. Que no le importe pisarme la cabeza por un capricho”.

Y concluyó: “Al no cambiar la fecha me perjudicó muchísimo en lo moral, en el sentimiento. Me perjudicó porque había hecho mucha prensa para esto y tengo que cambiar la info. Pero en el corazón me mató, me clavó un puñal. Terminé mi diálogo por WhatsApp diciéndole que viendo que no pudo hacer nada le dejaba la fecha, que sea muy feliz y que Dios la bendiga mucho. Se la dejé pero ni por ella ni por mí, sino por la gente que había sacado dos entradas para el mismo día. Entonces, ella me empezó a escribir y no quería saber más nada… Me bajó un telón y la bloqueé”.