La bolufrase de Tomada: “El kirchnerismo salvó al peronismo”

El embajador en México Carlos Tomada aseguró este viernes que la Argentina debería agradecerle “al peronismo todo, porque tuvo la gran capacidad de hacer posible la unidad” para impedir otro mandato de Macri, y luego arriesgó una definición sobre las mutaciones del peronismo de los últimos 30 años: “El kirchnerismo salvó al peronismo”.

“El kirchnerismo es el peronismo hecho acción. Hoy todos pueden hablar del peronismo, con su identidad nacional y popular, porque hubo un gobierno que lo llevó a la práctica: si no le hubiera pasado al peronismo lo mismo que le pasó a la socialdemocracia europea”, evaluó este viernes Tomada durante una entrevista con el Destape Radio.

El exministro de Trabajo y actual representante en el Distrito Federal de México analizó la actualidad del Frente de Todos y la historia del peronismo a partir del 70 aniversario de los cursos que en el año 1951 dictó el propio Juan Domingo Perón en la Escuela Superior Peronista, donde por entonces se formaban los dirigentes del justicialismo.

A partir de las clases que Perón dictó ese año se editó luego el libro “Conducción Política”, de autoría del entonces presidente y conductor del justicialismo, que la editorial Punto de Encuentro reeditó en 2019 con un prólogo del propio Tomada, en el marco de una colección más amplia, titulada “Cabecita negra”.

Consultado sobre el triunfo del Frente de Todos en diciembre de 2019, Tomada remarcó que la victoria de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner se impuso “claramente y en primera vuelta” a pesar de “tener todo, pero absolutamente todo en contra, desde (Donald) Trump hasta el último militante del PRO, con todo ese arco inmenso de la Justicia y de los poderes mediáticos”.

“Pero se les ganó, claramente, y así en 2019 se rompió con una lógica que predominaba en la historia argentina, la idea de que los gobiernos nacionales y populares eran islas, como Perón entre 1946 y 1955, y luego de 1973 a 1976, en medio de una larga e histórica dominación de los sectores liberales y de derecha”, analizó Tomada.

Y sobre ese punto contrastó: “Ahora hay un continuo entre 2003-2015 y la actualidad, con todas las dificultades que tiene esta etapa, y la isla son ellos (por el gobierno de Cambiemos de 2015-2019)”.

A la hora de comparar la Argentina de 1951 y la de 2021, Tomada subrayó que el país que gobernó el primer peronismo “era una sociedad mucho más homogénea que la actual, y que hoy la heterogeneidad está en todos lados, es una diversidad que hace mucho más difícil la tarea de poder abarcar, ampliar y conducir”.

Sobre la tarea del conductor en términos políticos, sobre todo para un espacio frentista como los que construyó a lo largo de los años el peronismo en tanto movimiento, Tomada señaló que Perón “plantea el tema de la unidad” en torno a una pregunta: “¿Cómo hacer para incorporar más sectores a esa unidad, cómo ampliar la representación de los sectores populares y cómo conducir esa ampliación?“.

“Una tarea simple -apuntó el diplomático- pero difícil al mismo tiempo, una tarea inacabada”.

En relación al rol institucional y político del presidente Alberto Fernández, Tomada -que compartió con el mandatario la gestación del Grupo Calafate en los inicios del kirchnerismo y después fue colega suyo en el gabinete durante unos cuantos años- destacó como una decisión acertada que el jefe de Estado “sea presidente del partido” (por el PJ), una decisión que, en su visión, “había que dar”.

“Habla también de cierto desprendimiento y generosidad de Alberto, porque nosotros estamos acostumbrados a dirigentes que apenas sacan una luz ya están pensando en el ismo donde ellos van a ser los número 1, y acá estamos frente a un dirigente político -el Presidente de la Nación- que no se plantea armar su grupito, su referencia ni nada, y eso para mí tiene un valor político importante”, analizó.

Sobre el proceso dinámico e imprevisto que se inició con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, la presidencia provisional de Eduardo Duhalde y el triunfo de Kirchner en 2003, Tomada afirmó: “Acá se hacían los distraídos pero, ¿qué hubiera pasado entonces si no hubiera habido kirchnerismo? ¿De dónde viene la fuga (de dirigentes) que cada tanto se produce en el peronismo hacia el PRO? ¿Qué es eso? Yo creo que son los resabios de los ’90, y que si no hubiera aparecido el kirchnerismo hoy el partido (por el PJ) estaría dirigido por los Santilli, por los Ritondo, por los Patricia Bullrich…”.

Por último, en referencia a la figura de la vicepresidenta y titular del Senado Cristina Fernández, Tomada remarcó: “Si no estuviera Cristina, la política argentina sería muy aburrida”.

“El campo nacional y popular en la Argentina tiene una referencia. ¿No es totalizadora? No, no es totalizadora y ella fue la primera en decirlo. Con Cristina no alcanza, sin ella no se puede. Eso creo que marca qué lugar ocupa en la política y en el movimiento nacional”, reafirmó y luego añadió, en relación a la titular del Senado, su actualidad y su rol omnipresente en los últimos quince años: “Debe ser bastante difícil ser presente y ser historia al mismo tiempo”.

“El objetivo fundamental del pensamiento y la acción de Perón es construir una Patria justa, libre y soberana. A mí estos tres principios me parecen eternos: Perón, incluso, solía decir que las doctrinas pueden ser elásticas pero los principios que las sustentan no”, recordó Tomada.

Y sobre ese punto agregó: “En esos principios eternos a mí me gustaría sumar otros que creo que también van a ser eternos desde este tiempo en adelante: Memoria, Verdad y Justicia, la idea de ser parte de la Patria Grande y, desde hoy, la incorporación de una fuerte impronta feminista como eje indubitable de las mayorías que queremos una sociedad mejor”.