La ANMAT prohibió productos rotulados como “libres de gluten”

La ANMAT prohibió este lunes a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, la comercialización de una serie de productos alimenticios a base de arroz y otros a base de soja.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió todos los productos de la marca “SOYARROZ”, por considerarlos ilegales. Además, la ANMAT emitió un alerta a través de su página web, dirigida a la población celiaca y/o alérgica “para que se abstengan de consumir los productos de la marca ‘SOYARROZ’”.

Mediante la Disposición 7038/2020, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió la venta de todos los productos de la marca “SOYARROZ”, todos ellos rotulados como libres de gluten.

“Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con maíz, libre de gluten, Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con espinaca, libre de gluten, Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con morrón, libre de gluten, Alimento a base de arroz, tipo fideo seco integral, libre de gluten, Alimento a base de arroz, tipo fideo seco tradicionales, libre de gluten y Alimento a base de soja tradicional pasteurizado, libre de gluten, todos elaborados previo al 24 de julio de 2020, por no cumplir con las condiciones edilicias e higiénicas sanitarias para la elaboración de productos, por no consignar en sus rótulos la adecuada declaración de alérgenos y por estar falsamente rotulados al consignar en el rotulo el atributo de Alimentos Libres de Gluten y el símbolo de Alimento Libre de Gluten con la leyenda SIN TACC resultando ser en consecuencia ilegales”, se marca en el Boletín Oficial.

Además, se prohibieron otros productos: Alimento a base de soja frito, tofu tradicional frito pasteurizado, Tapa de ravioles. Alimento a base de arroz, tipo fideo seco tradicionales finos, libre de gluten, Alimento a base de soja condimentada pasteurizado, libre de gluten, por estar falsamente rotulados al consignar en el rotulo el atributo de Alimentos Libres de Gluten y el símbolo de Alimento Libre de Gluten con la leyenda SIN TACC “resultando ser en consecuencia ilegales”.

A esa lista también se suman Nata de soja, Tapa wantan, “por no cumplir con las condiciones edilicias e higiénicas sanitarias para la elaboración de productos, por no estar inscriptos en el RNPA, por no consignar en sus rótulos la adecuada declaración de alérgenos, resultando ser en consecuencia ilegales”.