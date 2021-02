La ANMAT prohibió la comercialización de un barbijo, medicamentos y productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un barbijo, un camisolín y otros productos médicos.

A través la Disposición 860/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se prohibió el “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “SMED – BARBIJO RECT C/ELAS NASAL X 25 – PM 896-2 LOTE 1009 STERILE EO 2 – VTO: 2025-05 – Distribuidor Exclusivo Soluciones de Logística Global S.A. Elaborado por Grupo Quality SA – España 3475 San Martin – DT Farm Montenegro Natalia MN 12652”.

Se solicitó “un sumario sanitario” a la firma SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL SA, cuyo domicilio está la calle Del Valle N° 201, Mercado Central, Tapiales, provincia de Buenos Aires.

Según la norma, la investigación se inició cuando la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una denuncia por correo electrónico en la que se indicaba que había adquirido en agosto de 2020 8 paquetes de veinticinco barbijo marca SMED presuntamente falsificados.

En tanto, la Disposición 879/2021 establece la prohibición del “uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “INSUMOS XXI S.A., VIAL ERG, CALLE 97 N° 2716 SAN MARTIN – BS. AS. 50 CAMISOLINES HEMOREP. Ropa Descartable No Estéril, Lote: 1L5950 Modo de Uso: En caso de estar unidas, separar manualmente. Autorizado por ANMAT PM-1057-10 D.T. Farm. Javier Valverde, VENCIMIENTO 01/23. Venta Exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”, por ser producto falsificado”.

Prohíbe también “el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “Pademed s.r.l. VIAL ERG Marca PADEMED, Remedios de Escalada de San Martin 1648, Lanus Oeste – Bs. As. 50 CAMISOLINES HEMOREP. Ropa Descartable No Esteril. PARTIDA: 1L5950 Modo de Uso: En Caso de estar unidas separar manualmente VENCIMIENTO: 01/23. Autorizado por la ANMAT PM1605-2 D.T. FARM: Ivan G.PATOFF (MP-20081) Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”, por ser productos falsificados.

Por su parte, la Disposición 866/2021 determina la prohibición del “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional los productos: “DECA-DROBOL 200 NANDRONOL PHENIL PROPIONAT 100MG/ML NANDROLOL DECANOAT 100MG/ML. Elaborado por MAGER PHARMAZEUTISCHER TIERARZT.”; “MESVIRON 25 MESTEROLONE COMPRIMIDOS 25MG VIA ORAL (BLISTERES) elaborado por INSTITUTO MASONNENN.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION CLEMBUTEROL 0.08 MG – TESTED – 90 TABLETS, elaborado por SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION CLOMIPHEN 50 MG – TESTED – 30 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, elaborado por SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION MESTEROLONE 50 MG – TESTED – 30 TABLETS- MADE IN SWITZERLAND, elaborado por SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION NICOTINATE 20 MG – TESTED – 100 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND–, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION STANOZOLOL 10 MG – TESTED – 100 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION TAMOXIFEN 20 MG – TESTED – 60 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; ” SWISS POWER PHARMA DIVISION TRIAC 0,5 MG – TESTED – 100 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “TESTOSTERONE CYPIONATE INJECTION USP 200MG/ML FOR INTRAMUSCULAR USE ONLY, elaborado por PADDOOK LABORATORIES INC.”; “PRIMOBOLAN DEPOT, AMPOLLA – OLIGE INJEKTIONSLOSUNG – BERLIN/BERGKAMEN, SCHERING AG.”; “HEMPTIMISM CBD OIL 500MG, WPN SUPPLEMENTS.”; “HEMPTIMISM FULL SPECTRUM HEMP OIL 500MG, WPN SUPPLEMENTS.”

Prohíbe también “el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional de los productos rotulados como: “SUSTANON 250 1ML, AMPOLLA – INDUSTRIA ARGENTINA, sin datos de lote ni vencimiento, elaborado por ORGANON.” y “TESTOVIRON DEPOT, AMPOLLA – 834234 – 084014/001, Lote R-809, vencimiento DIC 2017, elaborado por SCHERING” y “el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional cualquier medicamento elaborado por las firmas que se detallan a continuación, hasta tanto se encuentren autorizadas por la autoridad sanitaria según corresponda: “MAGER PHARMAZEUTISCHER TIERARZT”; “WPN SUPPLEMENTS”; “INSTITUTO MASONNENN”; “SWISS POWER – PHARMA DIVISION” y “PADDOOK LABORATORIES INC”.

La disposición explica que “la Coordinación de Sumarios indicó que la importación del aceite de cannabis y sus derivados se encuentra únicamente autorizada los fines de la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta del cannabis, por lo que para importar las mencionadas unidades debió cumplirse con la normativa vigente en la materia lo cual no se verificó de las constancias obrantes en las actuaciones”.

Además, “los establecimientos presuntamente responsables de la fabricación de los productos no contaban con la debida autorización sanitaria en la República Argentina, por lo que dichos productos son medicamentos que no poseen su respectivo registro ante la autoridad sanitaria”.