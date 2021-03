Justicia educativa, para no empeñar el futuro

Alumnos ricos, alumnos pobres es lo que va a dejar esta pandemia no solo en mi país Argentina, esto se da en el mundo. En Argentina el sistema educativo es inequitativo.

La escuela esté cada día más lejos de generar oportunidades de movilidad social ascendente, es triste, pero lo vivimos diario. Vamos hacer lo más claro posible el asistencialismo permanente en los gobiernos como única política de gobierno para erradicar a la pobreza, sin educación de calidad, sin trabajo genuino, es el arma más poderosa para mantener la pobreza estructural. “El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global, muy desigual.

¿Cuán necesaria es la escuela en nuestras sociedades? La educación se correlaciona con los beneficios sociales y económicos, el resultado de esto es futuro, desarrollo o quedarse en el pasado. Lo que sí es seguro que en educación nada será lo mismo después del tiempo de pandemia, especialmente en los sectores vulnerable que en Argentina y en América Latina que llegan a más de la mitad de la población.

En Argentina, según datos de la UCA tenemos estas realidades: 44,2% de los argentinos es POBRE. 62,9% de los chicos es pobres, 1 millón de chicos luego de esta Pandemia no volverá a clases y esto crece día a día. Entre 2019 y 2020, 10,3% y 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza. El informe muestra que el déficit de asistencia al sistema educativo, alumnos entre 4 a 17 años. El presupuesto para ciencia 0,47%, salud 0,53% y educación 1,3%.

La injusticia reproduce desigualdades sociales, los países con más equitativa distribución de la riqueza los que logran mayor justicia educativa, son lo que más crecen en equidad, a esos países si le importa que no haya pobres, que no haya rehenes de la mala política.

Lo contrario a la Justica educativa en los países de América a la exclusión de los sectores vulnerables debido a que no tenemos justica educativa, la educación parece no ser un derecho y se transforma en un privilegio, se medievaliza en donde se suman privilegios, si vivís en tal zona o tus papas ganan un determinado salario eso hablaría de tu educación, de tu futuro. La educación tiene que combatir las desigualdades que hay en nuestra sociedad, no incrementarlas como vemos hoy día, los ministerios de educación tienen que velar, planificar y ejecutar una educación plena en calidad.

En los sistemas educativos de Latinoamérica luego de esta Pandemia están mostrando síntomas de fraccionamiento y desigualdad muy pronunciados, muestran las tasas de fracaso y abandono escolar más altas que ya teníamos. La educación debe tener como base la toma de conciencia permanente de cambio para mejorar y ser el facilitador del desarrollo pleno de las personas.

Si no hay justicia educativa, no hay inclusión educativa; la educación nos iguala. En Educación no tiene que existir la grieta, como hay en la política, no seamos egoístas. La educación es una política de estado.

El daño que se le hace a la educación por no ser tenida como una política de estado, nos condenará siempre a incrementar la pobreza, a formar alumnos rehenes de los gobiernos de turno. Cuando una gran parte de la sociedad cree que la responsabilidad educativa es solo tarea de los docentes, cuando los políticos de turno creen que solo es una política de gobierno en que solo se escucha la palabra crisis, ahí no hay justicia educativa.

La educación en Argentina y América se mueve por lo heroísmos de los docentes de aula y esto no es educar para la equidad, este es un verdadero elemento para una injusticia educativa.

Con justicia educativa y equidad tendremos un sistema educativo más justo e incluyente que permita que todos dispongan de las ventajas de la educación. Una educación sin valor no tiene valor, la educación no puede estar secuestrada por políticas de gobierno.

Las oportunidades de aprendizaje tienen que ser claras, la calidad del sistema educativo siempre es un tema es central jamás debe ser negociable por eso sí se tiene que pensar, analizar, debatir una adecuación al largo plazo una educación como política de estado.

El éxito de estos países, la promocionada calidad educativa de Finlandia, de Corea de Sur, Japón se debe a que la educación es reconocida como el principal factor de desarrollo, de bienestar de sus integrantes y en esto se invierte educación no se gasta en educación. Sus logros educativos se han logrado gracias a dos ideas claves principales: el valor de aprender y la importancia que le dan a sus docentes de aula no a las políticas salidas de los escritorios.

La educación no es un envoltorio permanente, no es una cascara, educar debe ser un fruto permanente.

Por Daniela Leiva Seisdedos- Profesora de Historia. Ganadora de Seis premios UBA. Manuales de CDC Tinta Fresca-Alfaomega. Personalidad destacada de la Educación del HCD La Plata.