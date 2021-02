Juan Grabois: “Hay intendentes multimillonarios que viven en Puerto Madero”

Luego de su polémica con el intendente peronista Martín Insaurralde, el dirigente oficialista Juan Grabois cargó contra los jefes comunales del Conurbano, al asegurar que algunos son “multimillonarios que viven en Puerto Madero”, que actúan de forma corporativa.

A raíz de los incidentes por la protesta de cooperativistas cartoneros frente a la Municipalidad de San Vicente, Grabois acusó al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de ser un “señor feudal” de la Provincia.

“Va generando pichones de señores feudales, como (Nicolás) Mantegazza”, dijo Grabois en referencia al intendente de San Vicente.

Grabois apuntó contra el intendente de Lomas de Zamora por haberle respondido en Twitter que “nada se soluciona con patoterismo”. Es que, según el dirigente social, Insaurralde salió en defensa de Mantegazza porque es “su discípulo”. En diálogo con LA NACION, dijo: “Creen que los municipios son feudos y que ellos son señores feudales que tienen que ir generando pichones de señores feudales como Mantegazza, que tiene una actitud soberbia con los humildes y cobardes con los poderosos”.

Frente a las acusaciones de políticos que recibió por “hacer ganancias con la pobreza”, Grabois no dudó en señalarlos. “Hay algunos intendentes bastante ricos y políticos multimillonarios que viven en Puerto Madero o en countries. Escuchar que yo hago negocios con la pobreza me revuelve las tripas”, planteó.

En la misma línea, criticó las prioridades “corporativas” de los gobernantes: “Hay un ‘intendentismo’. Entonces, por ahí en vez de tener un plan para resolver problemas en la Provincia, lo más importante es derogar la ley de reelección indefinida de los intendentes. Es gente que quiere controlar todo”.

Y agregó: “Lo de Insaurralde es un tema corporativo. Hay una cosa corporativa entre algunos intendentes que están hace muchos años en lugares donde hay mucha pobreza. Tienen esa idea de ‘a mí no me van a decir cómo gobernar’. Yo quiero que sepan que echar a los cartoneros no está bien. No sé cómo gobiernan, pero bien no estamos“.

Luego de los incidentes, el dirigente social comunicó su apoyo en Twitter: “Lo hice porque me dio mucha bronca que les hayan pegado y sacado del trabajo. Se la agarran conmigo porque no quieren reconocer que ellos se mandaron una y cuando la gente fue a protestar les pegaron. Se dicen peronistas, pero hablan igual que Patricia Bullrich, acusando a los que luchamos por una sociedad más justa“.

El conflicto de la Municipalidad de San Vicente derivó en graves incidentes, que las autoridades de la política local consideraron un “intento de toma”. Sin embargo, Grabois explicó que, si bien no estuvo presente, considera que la violencia estuvo en ambas partes. “Se generó una situación violenta donde la policía terminó con balas de goma”, comentó. Y aclaró que “también hubo cubiertas” de parte de los manifestantes.

“Durante la pandemia la planta estaba cerrada y, ahora que iba a reabrir, les dijeron que no podían volver a trabajar. Tuvieron dos intentos de negociación e hicieron una movilización. Siempre voy a estar del lado de los cartoneros, aunque el intendente sea del Frente de Todos o de Pro“, argumentó.

“Es un problema de todo el país y de la Provincia” comentó el coordinador del Frente Patria Grande, que generalizó este tipo de situaciones. “En todos los municipios hay conflictos y acuerdos de trabajo. Pasa en todo el país porque la gente que no tiene un trabajo se lo inventa. La gente reclama para que les den un trabajo”.

Por otro lado, señaló que el gobierno bonaerense “en este caso no tuvo intervención”. Diferenció el trabajo del gobernador Axel Kicillof de los “señores feudales” de la Provincia, según él. “Creo que Axel hace un esfuerzo por gobernar una provincia que lleva muchos años de degradación. Muchos intendentes del Frente de Todos fueron cómplices del gobierno de María Eugenia Vidal“.

En cambio, destacó el trabajo de intendentes como Mayra Mendoza, de Quilmes; Martín Piaggio, de Gualeguaychú; Mariel Fernández, de Moreno; Juan Ignacio Ustarroz, de Mercedes; entre otros.