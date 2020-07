Josefina, la monja que se ha vuelto furor en TikTok

Tiene 25 años y el aislamiento social obligatorio la llevó a buscar nuevas herramientas para conectarse con los más jóvenes. En un mes superó los 5000 seguidores.

“Me descargué la aplicación hace un tiempo pero no encontraba el momento de usarla. Iba a rezar y me acordaba que la tenía. Hasta que hace un mes dije: ‘Jesús, ¡dame una mano! Con el encierro por la pandemia ¡no sé cómo anunciarte!‘”, cuenta la hermana Josefina Cattaneo (25) de la Congregación Mercedarias del Niño Jesús. Ella tomó la decisión de ser religiosa hace ya 8 años. Ahora, es viral en TikTok.

Respecto a qué llevó a la hermana Josefina a introducirse en la famosa app, contó: “Para mí siempre fue importante no perder el tiempo y anunciar a Jesús. Estoy preocupada y ocupada porque más gente lo conozca. No solo desde la palabra, también con mis actos. El confinamiento me llevó a pensar nuevas maneras de anunciarlo“, asegura y cuenta que entonces se bajó TikTok.

Ella vive junto con cinco hermanas, dentro del Instituto Nuestra Madre de la Merced de La Carlota, Córdoba.

Los usuarios de la plataforma comenzaron a dejar muchos comentarios, pero varios dudaban si no era simplemente una chica disfrazada de monja. Ella demostró que es una simple hermana hablando de Jesús.

A esta altura tiene 6.614 seguidores en solo un mes y 7 mil me gusta en un video que habla del Dios que transforma.