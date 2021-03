Jonás Gutiérrez reveló por qué Alejandra Maglietti sintió que se olvidó de ella

A comienzos de 2019, Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez decidieron poner punto final a su noviazgo de cinco años. Y, recientemente, la panelista de Bendita sorprendió con sus declaraciones al recordar la relación con el futbolista.

“Me pasó de olvidarme un poco de mí, no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando. Ahora volví a centrarme y, a nivel profesional, me di cuenta de que me empezó a ir mucho mejor. ¿Si siento que di más en la relación? Puede ser que sí porque a mí me tocó acompañar. Entonces, uno siente que está dando un montón y tal vez que el que lo está viviendo no lo siente o está en otra, esa es la realidad”, aseguró.

Ahora quien habló fue Jonás, quien en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live, se refirió a los dichos de su famosa exnovia: “Fue una gran mujer. La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos. Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso le pasa a todas las personas. En esos años he sido muy feliz, la he pasado muy bien”.

Sobre por qué cree que Alejandra afirmó que se olvidó un poco de ella durante el noviazgo, Gutiérrez reflexionó: “Sé que me acompañó en un momento que yo atravesé una enfermedad y puede ser cierto que haya sido eso (de sentir que se olvidó de sí misma). La verdad es que le tocó acompañar en una situación delicada… Creo que tanto para ella como para mis padres debe haber sido muy difícil. Son palabras que uno respeta”, haciendo referencia al cáncer testicular que superó durante esos años y cómo lo acompañó Alejandra en ese momento.