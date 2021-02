Joe Biden: “Xi Jinping no tiene un hueso democrático en el cuerpo”

Cuando Joe Biden desempeñó funciones como vicepresidente (2009-2017) tuvo varios encuentros con el presidente de la República Popular China, en los que se dio cuenta de que este tiene un carácter duro. “Probablemente he pasado más tiempo con Xi Jinping que cualquier otro líder mundial”, enfatizó en el programa semanal de noticias Face the Nation.

Pres. Biden tells us that when dealing with Chinese Pres. Xi Jinping, he’s “not going to do it the way Pres. Trump did.”

“We're gonna focus on international rules of the road,” Pres. Biden says of the “extreme competition” with China

More tonight ahead of the Super Bowl on @CBS pic.twitter.com/yM4l6ehxe4

— Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) February 7, 2021