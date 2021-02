Joe Biden: “La alianza transatlántica está de vuelta”

La Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC en inglés) fue organizada este año de manera virtual, a diferencia de los tres días del tradicional encuentro en la capital bávara.

Así, este 19 de febrero se dieron cita el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; la canciller de Alemania, Angela Merkel; el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que ejerce la presidencia de turno del foro informal.

También estuvieron presentes el secretario general de la ONU, António Guterres; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, y el empresario estadounidense Bill Gates.

Entre los llamados a la cooperación para hacer frente a las amenazas globales, destaca el regreso oficial de Estados Unidos al multilateralismo tras cuatro años de tensiones durante la administración Trump. El cambio de rumbo fue aplaudido por los presentes.

Desde Washington, el presidente Joe Biden expuso su agenda de política exterior a los líderes que asistieron virtualmente a la Conferencia de Seguridad de Múnich. En los primeros minutos aseguró que cumplió su palabra porque “Estados Unidos está de vuelta”.

“Les hablo hoy como presidente de Estados Unidos al comienzo de mi administración y estoy enviando un mensaje claro al mundo: Estados Unidos ha vuelto”, dijo Biden.

La alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa regresa tras cuatro años de tensas relaciones entre la Unión Europea y las políticas proteccionistas del expresidente Donald Trump, basadas en la idea de “Estados Unidos primero”.

Durante su intervención, Biden dijo que su país trabajará de cerca con sus “socios europeos y capitales a lo largo del continente, desde Roma hasta Riga”.

“No podemos enfocarnos en la competencia mundial, debemos trabajar juntos con los aliados, los amigos. Estados Unidos trabajará cercanamente con la Unión Europea”, prometió Biden.

This morning, I’m delivering remarks on the partnership between Europe and the United States at a special event hosted by the Munich Security Conference. Tune in. https://t.co/QDhEw6oytK

— President Biden (@POTUS) February 19, 2021