Ivana Nadal sorprendió con su “antes y después”

2009 – 2020. 18 años – 29 años. 52kg – 65kg. Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltrate, lloré, me re invente, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgue, me culpe, llore, sufrí, me levante y seguí….. pero en todo ese proceso, jamás SANE. No me propuse perdonarme NUNCA, valorarme NUNCA, decirme que me quería NUNCA, abrazarme NUNCA. Muchas veces creí sentirme sola e incomprendida, preocupada y sin un respaldo de amor que me diera la seguridad que necesitaba para dejar de compararme y maltratarme. Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mi, a pedirme perdón y aceptarme, a abgazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos IMPUESTOS, y SANE. Y sigo trabajándolo día a día. Porque es POR MI Y PARA MI. Para construir mi mejor versión, para ser un Ser de luz y dejar de verme con ojos hostiles. Segundo a segundo, vivo en el presente, conectando con el aire que respiro y comunicándole a mi mente que puede relajarse, que yo tengo el control, que mi ALMA está despierta. Que ya no hay nada que temer. Todo va a estar bien 🙏🏼✨ Es TU decisión como transitas tu vida. Es tu elección dejar de sufrir y VIVIR. Anímate! Aléjate del miedo y conecta con la fe! Aléjate de la muerte y conecta con la vida. VOS PODES 💪🏼🤍 te amo.