Irán respondió a la intención de EE.UU de dialogar sobre el pacto nuclear

Esta fue la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Irán Mohammad Javad Zarif que, a través de su cuenta en Twitter, dejó en claro las medidas que exige a Washington antes de volver a retomar conversaciones, ahora que el Gobierno de Joe Biden se muestra dispuesto a entablar de nuevo el diálogo para su eventual regreso al pacto.

“Estados Unidos levanta incondicional y eficazmente todas las sanciones impuestas, reimpuestas o etiquetadas nuevamente por Trump. Luego, nosotros revertiremos inmediatamente todas las medidas correctivas”, dijo Zarif en Twitter.

El acuerdo, suscrito entre Irán y seis grandes potencias (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China), se debilitó desde que en 2018 el Gobierno del expresidente Donald Trump decidiera retirar unilateralmente a su país de éste y volver a imponer sanciones a Teherán.

US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity.

We agree.

In compliance w/ 2231:

US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.

We will then immediately reverse all remedial measures.

Simple: #CommitActMeet

— Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021