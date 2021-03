Inés Estévez: “Vivo de la plata de mis amigos”

“Mi último trabajo fue en septiembre de 2019. Estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas. Y la verdad que sí, sigo estando en graves problemas”, contó en el programa de América Chicas guapas.

“Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada y dos hijas con discapacidad y ayuda por solventar”, agregó. Sobre la posibilidad de viajar al exterior en busca de algún proyecto laboral, afirmó que no lo descarta: “Cualquier cosa que me de un poco de dinero ahora. La industria está destruida acá”.

Por último se refirió al fin de Pequeña victoria, la serie de Telefe de la que fue desvinculada para la segunda temporada. “La verdad que se portaron mal, hicieron las cosas de una manera torpe”, opinó.