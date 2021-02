Hugo Moyano: “Me vacuné porque soy el presidente de dos Obras Sociales”

El Secretario General del Sindicato de Camioneros reconoció que se vacunó contra el Covid-19, pero negó haber estado en una “nómina VIP” y lamentó renuncia de González García.

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, se refirió este sábado 20 de febrero sobre el escándalo del “vacunatorio VIP” y afirmó que no formó parte de “ninguna nómina” especial, ante lo cual señaló que se aplicó la Sputnik V por ser “presidente de dos obras sociales”. A su vez, fueron vacunados su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, que tiene 20 años y vive con ellos.

“Salió que yo estoy vacunado. Pero estoy vacunado porque soy el presidente de las dos Obras Sociales. Y además por la edad que tengo (77). Eso fue por la provisión que nos hizo el Gobierno de la Ciudad”, explicó el sindicalista. Las dos obras sociales a las que hizo alusión Moyano son la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) de la provincia de Buenos Aires y la de la Federación Nacional de Camioneros.

En declaraciones a Radio AM750, líder del gremio de los camioneros precisó que la vacuna que se aplicó fue parte de “la provisión” enviada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Sanatorio Antártida. En tal sentido enfatizó: “No formé parte para nada de ninguna nómina de vacunados VIP. Se está vacunando todo el personal que está al frente del (Sanatorio) Antártida”.

En tanto, Moyano contó que se vacunó la semana pasada junto a su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo: “Mi esposa y mi pibe trabajan en el Sanatorio, donde se corren muchos riesgos. La provisión la hizo el Gobierno de la Ciudad para todos aquellos que tenemos relación con el Sanatorio”. Y agregó: “El Gobierno de la Ciudad nos pidió el listado de todo el personal que está afectado al Sanatorio y se lo dimos”. Nosotros pusimos el Sanatorio Antártida al servicio de la pandemia”.

Debido al escándalo, el referente gremial lamentó la decisión del presidente Alberto Fernández de desplazar a Ginés González García del Ministerio de Salud, dado que consideró que el ahora ex funcionario nacional “era un hombre que trabajaba mucho y que se ocupaba mucho”. “Es lamentable que haya pasado esto. Tuve contacto con Ginés. Son funciones muy especiales. Respeto la decisión que se ha tomado, pero me parece que era un hombre que trabajaba mucho y que se ocupaba mucho”, lamentó el ex titular de la Confederación General del Trabajo (CGT)

Hasta ahora, se sabe que no sólo Hugo Moyano y su esposa e hijo integraron la lista de los vacunados VIP que avaló el Ministerio de Salud, al igual que el periodista Horacio Verbitsky, quien lo reconoció públicamente. También se encuentran el senador del Frente de Todos y excanciller, Jorge Taiana y el diputado nacional, Eduardo Valdés.

Asimismo, según pudo saber Infobae, Salomón Schachter, un médico cercano al ministro González García, el empresario Seza Manukian y Félix Guille, un directivo del sector de la salud, forman parte también de la nómina de vacunados.