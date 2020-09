Gustavo Sastre tiene coronavirus

El intendente de Puerto Madryn lo confirmó en sus redes sociales. “Sé que estaba dentro de las posibilidades, porque estamos expuestos por el lugar que nos toca ocupar. Mis contactos estrechos están identificados”, dijo Sastre. El Gobernador le deseó “una pronta recuperación” y redobló el mensaje preventivo para los chubutenses.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, confirmó que dio positivo en el examen de Covid-19. “Lamentablemente les tengo que comunicar que acabo de dar positivo de COVID-19. Sé que estaba dentro de las posibilidades, porque estamos expuestos por el lugar que nos toca ocupar. Mis contactos estrechos están identificados.

“Anoche tuvo síntomas, y decidí realizar el hisopado este mediodía. Recién me comunicaron el resultado. Les pido a todos que extremen las medidas de cuidado, y que respeten las medidas sanitarias para disminuir los riesgos, y no salgan o se expongan de no ser sumamente necesario”, comunicó el Intendente de Puerto Madryn.

El gobernador Mariano Arcioni le deseo “una pronta recuperación” al mandatario de la ciudad portuaria: “Renuevo el pedido de respetar las medidas sanitarias, para seguir cuidándonos entre todos”, recalcó.