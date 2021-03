Gustavo Posse: “La UCR fue sometida a una sumisión; no fuimos ni socios menores en JxC”

El próximo domingo, el intendente de San Isidro competirá en la interna del radicalismo bonaerense como candidato a presidir el Comité Provincia, con una lista llamada “Protagonismo Radical”.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseguró este miércoles que dentro de la coalición Juntos por el Cambio, con el PRO, los radicales no fueron “ni socios menores” y dijo que el radicalismo fue “sometido a una sumisión, a un servilismo que nunca se había visto” dado que les “saqueaban las listas”.

“Esto no es culpa del PRO, pero ocurre cuando uno no marca el límite. El radicalismo está hecho para conducir, no para ser manejado”, afirmó Posse esta mañana en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, el jefe comunal agregó: “Nos saqueaban las listas del radicalismo a mano de dirigentes que no tenían representación, saqueaban las listas y cambiaban los domicilios de las personas” para que pudieran ser candidatos.

El jefe comunal sanisidrense, con el apoyo del senador nacional Martín Lousteau y de los dirigentes históricos Federico Storani y Juan Manuel Casella, competirá contra la lista del oficialismo, encabezada por el diputado provincial Maximiliano Abad, quien está respaldado por el exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador.

“Buscamos que el radicalismo salga del esquema perverso por el cual dirigentes nacionales de otras provincias compiten en Buenos Aires, ya que el radicalismo fue entregado en la provincia de Buenos Aires”, argumentó hoy Posse.

“Ratificamos Juntos por el Cambio pero reformulamos la relación con Juntos por el Cambio, y el radicalismo pasa a ser socio pleno y convocante, un socio que está en condiciones de sostener un frente”, argumentó,

En este sentido, indicó que “el radicalismo no se baja de los postulados de salud pública, de educación pública, de defensa contra las importaciones indiscriminadas”.

Ante una consulta sobre si el radicalismo debería volver a presentarse como partido propio, por fuera de Juntos por el Cambio, dijo que “el mundo hoy no es un mundo de bipartidismo sino que cada partido importante arma un frente”.

“El peso del radicalismo convoca a la realización de un frente, ya que no nos podemos dividir en una constelación de partidos que van a elecciones. Lo que pasa es que primero nos costaba hacer un frente, y después la conducción nos regaló”, interpretó.

Dijo, asimismo, que en el partido hay “una reconstrucción” y citó lo ocurrido recientemente en la interna de la UCR en Córdoba, donde la lista apoyada por Martín Lousteau perdió por pocos votos ante la respaldada por Mario Negri.

“Son los vientos que vienen de Córdoba. Algunos popes del partido quisieron armar una lista y algunos dijeron ‘que defina el afiliado’. Así se armó una lista en menos de una semana que perdió por poco y seguramente va a ganar en las PASO”, concluyó.