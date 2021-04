Guillermo Coppola habló de la serie sobre la vida de Diego Maradona

Guillermo Coppola reveló detalles de la noche del 4 de enero del 2000 en la que Diego Armando Maradona, su antiguo amigo y representado, estuvo al borde de la muerte por una sobredosis de cocaína en Punta del Este, Uruguay. Mirá el video



Coppola hizo esas declaraciones ante los micrófonos de TV Nostra, programa que conduce Jorge Rial por América TV: “Diego estuvo muerto en Uruguay. Fue un coma, fue un momento dificilísimo”.

“Soy un agradecido a la persona que me hizo vivir una vida de película durante 16 años”, inició Coppola su relato en TV Nostra.

“Lo llevé al Sanatorio Cantegril. Cargué nafta porque no llegaba. De la Boyita a la Barra tuve doce kilómetros, y me quedaban otros doce para llegar al Categril. Si esperaba a la ambulancia no llegaba.

“Hubo dos profesionales renombradísimos que no quisieron venir cuando los llamé para contarles el estado en que estaba Diego”, agregó.