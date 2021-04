Greta Thunberg: “Que Francisco se preocupe por el cambio climático es muy importante”

La activista sueca fue entrevistada por tres referentes ambientalistas de Argentina. Su mirada sobre las problemáticas actuales y sus ganas de recorrer Latinoamérica.

Greta Thunberg cumplió 18 años el pasado 3 de enero y a su corta edad se convirtió en una de las activistas ambientales más relevantes de la actualidad. Con el movimiento Viernes por el Futuro logró imponer su preocupación por las problemáticas que genera el cambio climático tanto en su país como en el resto del mundo. En una charla con el programa radial Permitido pisar el pasto, conducido por el abogado ambientalista Enrique Viale y los miembros de Jóvenes por el Clima, Nicole Becker y Bruno Rodríguez, la joven analizó la situación actual y reveló sus conocimientos sobre Argentina.

“Ser una activista es algo increíble porque se aprenden cosas todos los días. Y lo más importante que aprendí estos últimos años es cuánto podemos lograr cuando trabajamos juntos”, explicó en relación a las multitudinarias marchas que se realizaron a partir de su movimiento. Además, Thunberg, quien fue la primera invitada del programa que se emite los sábados a las 16 hs por Futurock, aseguró que a veces se siente esperanzada y otras enojada o frustrada porque el problema es demasiado grande y complejo.



El colonialismo y extractivismo de recursos ambientales que han sufrido continentes como América y África por parte de Europa y Estados Unidos, el ocultamiento de datos que realiza la Unión Europea sobre su emisión de gases contaminantes, la utilización de agrotóxicos y la falta de interés por el Acuerdo de París fueron algunos de los temas que se trataron en la entrevista.

Greta Thunberg y su relación con los líderes mundiales

“Todavía no podemos juzgar a Joe Biden por su política ambiental porque ha pasado poco tiempo pero por ahora es un gran cambio en comparación con la administración anterior”, comentó Greta Thunberg sobre Estados Unidos. Su relación con Donald Trump, quien nunca priorizó el medio ambiente como presidente, no fue buena e incluso intercambiaron comentarios en Twitter. “De todas formas, no hay que relajarse solo porque haya un nuevo mandatario. Hay que presionar incluso más para que cumpla con su compromiso de reducir la emisión de dióxido de carbono”, finalizó sobre ese tema.

Durante los últimos años Greta Thunberg tuvo la posibilidad de reunirse con políticos y líderes de los principales países del mundo. Si bien no quiso dar nombres, la joven explicó que muchos de ellos le indicaron en privado que realmente no tienen planes definidos con respecto a la reducción de la emisión de gases contaminantes y políticas relacionadas que ayuden a reducir el impacto sobre el medio ambiente.

Greta Thunberg y Argentina

Un aspecto importante que se charló durante la entrevista es la necesidad de establecer penas judiciales estrictas para aquellos que cometen ecocidios o crímenes ambientales. Un ejemplo son los incendios forestales ocurridos en Argentina durante el 2020 y el 2021 que hasta el momento no tienen responsables identificados con total seguridad. “Creo que establecer el ecocido como un crimen internacional sería útil y generaría un gran impacto. Porque dañar el medio ambiente no solo afecta a un sector del mundo sino a todos los que vivimos en este planeta”, explicó Thunberg.

Por el momento Greta Thunberg no pudo visitar Argentina pero es su deseo recorrer el país. Y lo mismo con todas las naciones de América Latina. “Estuve a punto de ir en 2019 porque iba a ir a un encuentro en Chile. Pero por los conflictos que hubo en ese país, el evento se cambió a Madrid y no pude ir. Pero realmente me gustaría mucho poder visitar esa parte del mundo”, indicó.

“Tengo conocimientos generales sobre Argentina y su cultura. No soy muy fan de Lionel Messi porque no sigo mucho el fútbol en general pero sé que es muy importante en su cultura”, explicó. Y agregó para finalizar: “Sé sobre Evita Perón y obviamente sobre el Papa Francisco. Que una figura como él, con tanto alcance mundial, hable y se preocupe por el cambio climático es sumamente importante”.

Por Agustín Jamele- Perfil