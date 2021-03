Gleisi Hoffmann: “Lula es el único que le puede ganar a Bolsonaro”

La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, celebró la recuperación de los derechos políticos de Lula y ratificó su candidatura.

La decisión del juez supremo, Edson Fachin, de anular las causas judiciales contra Lula volvió a poner en el centro de la escena la posibilidad de una candidatura del ex presidente.

El propio Lula dijo el último domingo en una entrevista con El País de España que no descartaba postularse “si los partidos de izquierda entienden que puedo representarlos” aunque mencionó otros referentes como Fernando Haddad o el gobernador de Marañao, Flavio Dino.

En ese marco, LPO conversó con la presidente del Partido de los Trabajadores y primer anillo de confianza de Lula, Gleisi Hoffmann quien sostuvo que “Lula es el mayor líder popular de Brasil y es el único que puede disputar con Bolsonaro de manera firme”.

También, la diputada del PT consideró que todas las fuerzas de la oposición tiene “otras opciones como Fernando Haddad, Flavio Dino o Ciro Gomes”. “Necesitamos conversar y unirnos contra Bolsonaro. El que llegue a segunda vuelta tiene que recibir el apoyo de todos”, agregó Hoffmann.

Gleisi aprovechó el contexto para criticar a Bolonaro y sostuvo que “el gobierno es un desastre total que apuesta al caos porque responde a la lógica del poder que el quiere mantener” y se metió en el debate respecto sobre un posible golpe organizado por el gobierno en 2022 y planteó:”Creo que hay una probabilidad muy grande. Cuando Donald Trump impulsó la toma del capitolio el dijo que si las elecciones de 2022 no tiene voto impreso, el cuestionaría los resultados porque el voto digital es fácil de manipular para hacer fraude”. “Bolsonaro tiene una mente totalitaria y no aceptará perder. Y se está preparando. No podemos decir que eso va a pasar pero tenemos que estar atentos. Bolsonaro quiere ganar o ganar, sea por la urna o por la fuerza”, denunció.

La noticia fue una bocanada de aire fresco para el PT que comenzó una campaña en redes sociales y conversaciones con dirigentes con consignas como “La vuelta al juego” o “el desembarco”. Sin embargo, fuentes que trabajan para una candidatura no petista creen que esto refuerza a Bolsonaro por el hecho de que “el antipetismo sigue siendo fuerte y Lula lo sabe”. En el PT no creen lo mismo.