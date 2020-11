George Clooney explicó cómo y por qué les regaló un millón de dólares a cada uno de sus mejores amigos

El actor confirmó una antigua leyenda. George Clooney nunca se olvida de sus amigos. Las redes estallaron cuando se enteraron de que en 2013, el actor decidió regalarle a cada uno de sus 14 más allegados la suma de un millón de dólares.

“Pensé que todo lo que tengo son a estas personas quienes, en un período de 35 años, siempre me han ayudado de una manera y otra”, dijo el actor en una reciente entrevista con GQ.

En realidad, Clooney confirmó en esa entrevista una vieja leyenda que recorría el mundo de la farándula, revelada por uno de sus mejores amigos.

“Amal (su actual pareja y madre de sus mellizos de tres años) y yo acabábamos de conocernos, todavía no estábamos saliendo. Así que por aquel entonces yo era un hombre soltero de 52 años que estaba envejeciendo y que tenía amigos aun más grandes que yo”, explicó el actor en la entrevista realizada con la edición estadounidense de GQ.

En esa época, Clooney señala que recién se había estrenado la película Gravedad, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y coprotagonizada por Sandra Bullock. Nadie apostaba mucho al éxito comercial de Gravedad, por lo que se les ofreció a los actores cobrar un porcentaje de lo recaudado en lugar de su cachet habitual. La historia es conocida, la película ganó siete Oscar y terminó siendo un verdadero suceso de taquilla.

“Al final resultó ser un acuerdo muy rentable. Tanto que pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Hablamos de gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó guita cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos”, recalcó Clooney.

“Somos tan cercanos que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento. ¿Y para qué esperar a que eso pasara cuando podía hacerles un buen regalo en vida?”, se preguntó Clooney en la entrevista, después de aclarar que por entonces no sabía que pronto acabaría casándose con Amal y teniendo dos hijos con ella.

Por lo tanto pasó a la acción, recuerda ahora. Compró 14 lujosos maletines y los llenó uno por uno con un millón de dólares en efectivo. Con todos ellos se presentó a la siguiente comida de amigos donde, claro, los soprendió a todos.

“Recuerdo que cuando aquella historia se filtró a la prensa coincidí con un millonario bastante imbécil en un hotel de Las Vegas. Alguien que obviamente era mucho más rico que yo y que me preguntó por qué había hecho algo así. ‘¿Por qué no lo has hecho tú, idiota?’ fue lo único que le respondí”, cerró la anécdota Clooney.