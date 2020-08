Florencia Kirchner sorprendió con una selfie

View this post on Instagram

<<Ellas dicen que fue necesario que griten con todas sus fuerzas para reducirte al silencio. Dicen que el lenguaje que hablás te envenena la glotis la lengua el paladar los labios. El lenguaje que hablás está hecho de palabras que te matan. El lenguaje que hablás está hecho de signos que hablando designan las cosas de las que se han apropiado. Lo que no aparece en el lenguaje que hablás es lo que no pudieron arrebatar, lo que no han arrasado como rapaces de ojos múltiples. (…) ELLAS DICEN GUERRA, A MI. ELLAS DICEN GUERRA, ADELANTE. (…) Se reapropian de su forma y de su capacidad de reflejar.>> Empiezo como una groupie ¡te amo Monique! Esto no es teoría, tampoco lo veo como una novela ni poesía en prosa-a pesar de que algo de todo lo mencionando tenga-esto es sui géneris, lo que la hace aún más guerrera escapándose de todas las etiquetas. No la recomendé lo suficiente como tantas otras cosas con las que me cuelgo, pero, leerla, para mí fue hipnótico. Monique nos trae su idea del lenguaje, de las imágenes, del cuerpo, de cómo se crea un pensamiento a través de grupos de chicas que corren por toda la tierra. Me daba igual que capítulo a capítulo cambiaran los nombres de las personajes, en todo momento me sentí en la misma atmósfera y en la misma lucha. No creo en los deberes, pero por acá hay que pasar, como pasan ellas: haciendo tornado. Es apasionante. No puedo decir más.