Florencia Chagas, la primera argentina elegida para jugar en la NBA femenina

La base-escolta del seleccionado argentino, de 19 años de edad, surgida de Casa de Padua y que actualmente juega en Italia, originalmente no tenía pensado sumarse en el draft, pero tres equipos le hicieron una propuesta para que se anotara: New York Liberty, Connecticut Sun e Indiana Fever, que finalmente la eligió.

Chagas mide 1.78m y luego de Casa de Padua pasó por Vélez Sarsfield, Indios de Moreno y Berazategui.

Hizo un campus internacional en Bahamas en el que resultó la mejor jugadora y a los 16 años se fue a Italia: juega a préstamo en el Empoli (su pase es del poderoso Familia Schio).

En el Mundial U17 femenino Bielorrusia 2018, Chagas hizo el primer triple-doble en la historia del certamen: 17 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para un triunfo 76-67 sobre España.

“Obviamente que fue un orgullo, pero nunca lo sentí como un premio personal sino de equipo. Es verdad que hice mucho, tomé decisiones, pero yo tenía un rol en ese equipo y lo cumplía, con alegría y responsabilidad”, recordó Chagas en una entrevista con la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

La argentina promedia 9.3 puntos, 2.2 rebotes, 1.6 asistencia y 24 minutos en los 26 partidos que lleva disputados en Italia.

“Esta temporada necesitaba sumar minutos para, en competencia, agregar cosas a mi juego. Creo que debo mejorar la experiencia y la conducta no sólo en la cancha sino también afuera con descansos, la dieta, los cuidados y los entrenamientos. En eso estoy. No sé si me dará para ser nivel top mundial, pero sí la tranquilidad que hice lo mejor posible para llegar a mi mejor versión”, aseguró en la entrevista con la CABB.

Su debut en la selección mayor fue en el Preolímpico que se jugó en Bahía Blanca en 2019. “Fue otro sueño cumplido, una gran experiencia. Ahora aspiro a lograr una mayor participación y sumar experiencia para estar a la altura de lo que significa. La gran ilusión es estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 por primera vez con una Selección argentina”, reconoció.

“Que me digan que soy la joya del básquet femenino argentino es algo que me despierta gratitud y me llena de orgullo. Quiere decir que todo lo que tengo no llegó por arte de magia sino por mi esfuerzo diario. No me genera nada negativo, lo tomo con un lindo mimo de esta hermosa profesión”, finalizó.