Estoy muy contenta porque hoy a a las 20hs estreno el videoclip de Ojo X Ojo🔥 Comparto un adelanto del clip 💣 que van a poder ver en mi canal de YouTube! Activen la campanita de notificación y suscríbanse a mi canal para ser los primeros en verlo!! ✨💖 Link en bio y en mis historias!