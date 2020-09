Fabiola Yañez participó de foro regional sobre migración y pandemia

View this post on Instagram

Nuevas Esperanzas”, con el objetivo de dialogar sobre las experiencias, planteamientos y estrategias para el abordaje de la recuperación socioeconómica y la migración en el marco de la “nueva normalidad”. Quiero agradecer al Gobierno de Honduras, y en su representación a nuestra colega, la Primera Dama, Ana García de Hernández @anagarciahn, quien es la anfitriona de este encuentro. ⁣ ⁣ En la Conferencia participaron los Secretarios de Relaciones Exteriores de la Región, integrantes de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de Gobierno (ALMA @alma_alianzapd) y las Primeras Damas de la región y trabajamos en base a los derechos humanos de las personas migrantes, la solidaridad, cooperación y recuperación socioeconómico durante y post COVID-19. ⁣ ⁣ Nuestra República Argentina, en su tradición de país de puertas abiertas a la inmigración, implementa una política migratoria abierta y realista. Los migrantes, tienen garantizado el derecho de igualdad de trato, la no discriminación y acceso a servicios médicos, educativos y sociales. Somos el país que recibe el mayor número de migrantes de Latinoamérica, entendiendo que de esta manera se enriquece a la sociedad con el aporte de la interculturalidad e impulsa el comercio, el turismo y el desarrollo.⁣ ⁣ Saludo la iniciativa y la oportunidad de que los países podamos establecer un diálogo constructivo que permita transformar los desafíos en oportunidades, con una mirada puesta en el futuro.⁣ ⁣ #ConferenciaInternacionalDeMigración⁣ #NuevosRetos⁣ #NuevasEsperanzas ⁣ ⁣ #viveysueña⁣ #ArgentinaUnida🇦🇷