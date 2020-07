Fabiola Yañez participa de la campaña global sobre mujeres rurales

View this post on Instagram

La campaña #MujeresRuralesMujeresConDerechos que es organizada por más de 20 agencias y programas de Naciones Unidas, Instituciones de Gobierno, Instancias de Cooperación Internacional, Organizaciones de la Sociedad Civil, Entidades Privadas y ALMA, FAO e INTA @alma_alianzapd @fao @inta.argentina ⁣ ⁣ Fuimos invitadas las Primeras Damas de Latinoamérica a participar de este gran proyecto. Donde el principal objetivo es visibilizar a las mujeres rurales como impulsoras del desarrollo en su rol productivo y social en los sistemas alimentarios. Enfrentar la desigualdad, limitaciones estructurales y recursos productivos, financiamiento, seguros y capacitación, además de diversas barreras para colocar sus productos en los mercados. Muchas de ellas trabajan de forma informal, por lo que no cuentan con las redes de apoyo, como la protección social, que hoy se ha vuelto una necesidad fundamental. La campaña busca no dejar a nadie atrás, ese es uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible ODS2030. ⁣ ⁣ Conocí a Ruperta Morínigo, Cacique de la Comunidad Mbyá Yacutinga de Gobernador Roca. A Antonia Siewruk, Agricultora de Campo Viera y a Juanita Gonzalez, Cacique Mbyá Ivytú Porá de Aristóbulo Del Valle. Todas de la querida provincia de Misiones. ⁣ ⁣ Sus trabajos son de un esfuerzo inexplicable. Me da orgullo que existan mujeres así, con tanta confianza, apasionadas por lo que hacen y tan fuertes en nuestros país, son realmente un ejemplo de perseverancia. 💕⁣ ⁣ #MujeresRealesMujeresConDerechos ⁣ #MujeresRurales ⁣ #viveysueña⁣ #ArgentinaUnida 🇦🇷