Estudio sobre manejo del coronavirus: Brasil el peor, Nueva Zelanda el mejor

El Instituto Lowy de Sydney publicó un índice de comportamiento de los países frente a la amenaza del nuevo coronavirus. 98 naciones fueron sometidas a evaluación teniendo en cuenta la geografía, los sistemas políticos, el tamaño de la población y el desarrollo económico como ejes para una respuesta que en algunos casos fue exitosa y en otros fue la vía de recrudecimiento de la pandemia.

Además se usaron seis criterios de revisión, incluyendo los casos confirmados, el número de muertes y la realización de pruebas diagnósticas. “En conjunto, estos indicadores apuntan a qué tan bien o mal los países han manejado la pandemia”, dice el informe.

El primer puesto por mantener a raya el virus lo obtuvo Nueva Zelanda con cierres fronterizos, bloqueos y regímenes de prueba de “ve temprano, hazlo duro” en inglés “go early, go hard”.

Siguen otras naciones que también tomaron medidas contundentes y efectivas como Vietnam, Taiwán, Tailandia, Chipre, Ruanda, Islandia, Australia, Letonia y Sri Lanka.

“En general, los países con poblaciones más pequeñas, sociedades cohesionadas e instituciones capaces tienen una ventaja comparativa para hacer frente a una crisis global como una pandemia”, dijo el informe.

Líderes, claves en la baja calificación de algunos países de América

Pero del lado de los que no salieron bien librados, Brasil fue el peor calificado: quedó en el último lugar seguido muy de cerca por México, Colombia, Irán y Estados Unidos.

Y es que el gigante latinoamericano ha registrado más de 218.000 muertes por Covid-19, una cifra solo superada por Estados Unidos.

Para los investigadores de Lowy, esto se explica porque durante gran parte del año pasado las dos naciones más pobladas de América fueron lideradas por gobernantes nacionalistas que minimizaron activamente la amenaza del virus, ridiculizaron el uso de máscaras, se opusieron a los cierres, e incluso contrajeron el virus ellos mismos.

En el estudio se concluyó que, “Los niveles de desarrollo económico o las diferencias en los sistemas políticos entre países tuvieron un impacto menor en los resultados de lo que a menudo se suponía”.

A Europa tampoco le fue bien en el manejo de la pandemia

Otros países en cuestión por su gestión de la crisis sanitaria fueron España (78), Francia (73), Bélgica (72) y Francia (73).

La lista de europeos es amplia con ejemplos como el de Reino Unido, que con el mayor número de muertes en el viejo continente se situó en el puesto 66; Italia, que resistió la primera oleada de Covid-19, ocupó el puesto 59. Y Alemania quedó en el 55.

De otra parte, mirando hacia el continente asiático, India, uno de los países más densamente poblados del planeta, y con más de 11 millones de casos, ocupó el puesto 86.

Todas las evaluaciones realizadas por los investigadores australianos se dieron en las 36 semanas posteriores a su centésimo caso confirmado de Covid-19, utilizando los datos disponibles hasta el 9 de enero de 2021.

Se calcularon promedios de catorce días de nuevas cifras diarias para casos confirmados, positivos confirmados por cada millón de personas, muertes confirmadas en total y por millón de personas, casos confirmados como una proporción de pruebas y pruebas por mil personas.

China, excluida de la lista por falta de información

China, donde se identificaron los primeros casos en diciembre de 2019, no se incluyó en la clasificación. Los investigadores de Lowy dijeron que la razón fue la falta de datos disponibles públicamente sobre las pruebas.

Y es que Beijing ha tratado agresivamente de manejar las percepciones del público sobre su manejo de la enfermedad, con arresto de reporteros y gran control de la información al público, mientras intenta mostrar que su sistema es preferible a otros, muchos de los cuales han flaqueado gravemente durante la crisis.

Sin embargo, la investigación no destacó que algún sistema político haya sido especialmente beneficioso para frenar los contagios. “Algunos países han manejado la pandemia mejor que otros, pero la mayoría se han superado entre sí sólo por grados de desempeño deficiente”, dijo el informe.

Just launched: the Lowy Institute COVID Performance Index

A new digital interactive on how almost 100 countries have managed the #coronavirus pandemic.

Research by @HerveLemahieu and @AlyssaLeng, design by @__brodysmithhttps://t.co/4XfwE7i8iE

— The Lowy Institute (@LowyInstitute) January 27, 2021