En Paraguay los médicos denuncian que el Gobierno oculta los muertos por coronavirus

“Ya estamos en situación de catástrofe”, advirtieron las asociaciones de médicos.

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni Insfrán aseguró días atrás que el sistema de salud no estaba colapsado por el repunte de casos y que estaban enviando equipamento para que no hubiera faltantes. Por eso, ayer y hoy desde el Círculo Paraguayo de Médicos salieron a su cruce y publicaron un relevamiento en el que desnudaron una realidad muy diferente a la anunciada por el ministro: subregistración de muertos por coronavirus, unidades de terapia intensivas colapsadas e insumos que no llegaron a los hospitales, entre otras carencias.

A raíz de la situación que calificaron de “catástrofe”, varios de los representantes de las 8 gremiales médicas del país vecino pidieron el endurecimiento de la cuarentena y tildaron al Mazzoleni de “negligente” por permitir a la gente en las calles cuando los hospitales están enviando pacientes a sus casas porque ya alcanzaron el tope de su capacidad.

El ministro cedió este jueves ante la presión pública y acordó con el presidente Abdo Benítez una “Cuarentena Social” por 15 días en la capital Asunción y el departamento Central que probablemente entre a regir a partir del lunes próximo. La restricción es para las actividades sociales, pero no así para las laborales. Se restringirá la circulación en las calles en horario nocturno a partir de una hora a determinar, se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas y se limitarán las actividades deportivas.

Los médicos estaban pidiendo al menos 3 semanas de regreso a la fase anterior para descomprimir el sistema de salud.

En el reporte del Círculo de Médicos se señaló que, por ejemplo, en Ciudad del Este no se realizan tests a los fallecidos por causas pulmonares y que de esta forma se subregistra la cantidad de muertos por la pandemia, además de que se permiten los sepelios masivos con riesgo para los asistentes. En Encarnación, los médicos estaban trabajando hasta cinco días con los mismos barbijos por falta de material descartable y la ocupación de las únicas 9 camas de terapia intensiva superaba el 80%.

Además, el informe dio cuenta de que los resultados de los hisopados estaban llegando con retrasos de 15 a 22 días incluso en las zonas en las que no faltan reactivos y en otras zonas del país puede llegar al mes el lapso para obtener el resultado. En varios puntos del país además de ser acuciante la falta de material descartable y de oxígeno, la falta de profesionales se convierte en la principal limitación. De acuerdo al diario abc, si en Curuguaty los prematuros no tienen posibilidad alguna de sobrevivir porque carecen de Unidad de Terapia Intensiva y el centro de atención de complejidad más cercano está a más de 400 kilómetros.

En todas las regiones del país el informe da cuenta de un manejo pobre de las compras y distribución del equipamento para el cuidado de los profesionales y también de deudas con los servicios privados que podrían ampliar la capacidad de prestación del sistema que está al borde del colapso.

