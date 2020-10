En Comodoro Rivadavia se movilizan contra la megaminería

Desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia convocaron a acompañar el pronunciamiento contra la megaminería en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. El documento que será presentado a los ediles lleva la adhesión de organizaciones sociales, agrupaciones y vecinos en general.

Además convocan a toda la comunidad a una concentración el miércoles 4 a las 17 horas en la plaza de la Escuela N° 83 y marcharán hasta el Carrero Patagónico. Esta actividad será en consonancia con otras localidades de Chubut que celebran todos los 4 de noviembre en conmemoración del movimiento “No a la mina” en Esquel.

Estas acciones se dan en el marco de la presentación a través de una iniciativa popular del proyecto de ley para prohibir la actividad minera en la provincia con uso de sustancias tóxicas, realizado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut.

Pronunciamiento del no a la mina

Al respecto, Zulma Usqueda del FASP explicó: “A las 11 de la mañana en el Concejo Deliberante vamos a estar presentando un pronunciamiento en contra de la megaminería de organizaciones sociales, políticas, sindicales, ambientales y vecinos autoconvocados”. Quien desee adherirse puede escribir al correo electrónico faspcr@gmail.com.

Usqueda comenta que hace un par de años también se presentaron este tipo de pronunciamientos, aunque hasta el momento los concejales no se han manifestado con respecto a este tema. Sobre la acción menciona que: “Es una forma de seguir luchando, porque hace dieciocho años ya que estas empresas transnacionales intentan establecerse en la provincia y aún no lo han logrado, y es justamente con pequeñas acciones que van construyéndose de manera colectiva que aún no han podido ingresar”.

Crisis y extractivismo

“En ese pronunciamiento se da una idea general acerca de la crisis a la que ha sido sometida esta provincia y la visión del gobierno provincial y nacional de instaurar en base a esa crisis la megaminería como una alternativa” indicó Usqueda, relacionando la crisis económica provincial con la posibilidad de instaurar la actividad minera, que hasta el momento se encuentra prohibida en Chubut.

En este marco, Usqueda señala que Comodoro Rivadavia es una ciudad que hace cien años tiene explotación petrolera y que los vecinos conocen las consecuencias de esta actividad extractiva a nivel ambiental.

“A pesar de pertenecer a una ciudad extractivista, justamente eso que pareciera permitirlo todo, es la base fundamental para saber lo que significan las consecuencias del uso indiscriminado del agua y de la explotación no solo de los bienes comunes sino del mismo ser humano” consideró.

Fuente: Diario Crónica