El sugestivo mensaje de Verónica Ojeda luego de su cruce con Rocío Oliva

En medio de su ida y vuelta con Rocío Oliva, la mamá de Dieguito Fernando realizó un enigmático posteo en su cuenta de Instagram

Desde el 25 de noviembre del año pasado, día del fallecimiento de Diego Maradona, Verónica Ojeda optó por mantener un bajo perfil. La madre de Dieguito Fernando, el heredero menor del astro, le pidió a su actual pareja, el doctor Mario Baudry, que se encargara de patrocinar al niño tanto en la causa que se sigue en los Tribunales de San Isidro por la investigación de los motivos que llevaron a la muerte al padre de su hijo, como en la sucesión que se tramita en La Plata. Y dejó que fuera el letrado el que hablara en los medios en nombre de ella y del pequeño.

Sin embargo, frente a determinadas situaciones, la ex profesora de educación física no pudo contenerse y se animó hacerse oír. Como, por ejemplo, cuando la semana pasada se dieron a conocer las cifras que Maradona habría trasferido en favor de Rocío Oliva, su última pareja. Y es que, según lo que consta en el expediente por la herencia de Diego, la actual panelista de Polémica en el bar, por América, habría recibido una cifra superior al medio millón de dólares en los últimos tres años. Y habría seguido haciendo gastos con la extensión que poseía de tarjeta del jugador, aún, después de su muerte.

“En el 2013 yo le devolví a Diego tres millones de dólares, a diferencia de Oliva que se quedó con todo. Yo devolví todo. Teníamos una cuenta Diego y yo en Dubai y, cuando nos separamos, le devolví todo, le firmé todas las cuentas, Y en ese momento había tres millones de dólares”, le aseguró Ojeda mediante un mensaje de WhatsApp a Ángel de Brito, luego de que se informara sobre la situación de Rocío en Los Ángeles de la Mañana, por ElTrece.

Sin embargo, aprovechado el aire que tiene en el ciclo producido por Gustavo Sofovich, la futbolista no tardó en responderle. “Ojeda no le devolvió nada. Era una cuenta que se movía. Ella firmó y le dejó la cuenta a Diego. No es que tenía tres millones de dólares, fue y se los dejó a Diego en la mano”, le explicó a Horacio Cabak, quien se encuentra al frente del programa en reemplazo de Mariano Iúdica.

En este contexto, llamó la atención un sugestivo posteo que publicó Verónica en su cuenta de Instagram en la tarde del domingo. “Nunca me subestimes cuando me veas en silencio. Sé más de lo que digo, pienso más de lo que hablo y observo más de lo que te imaginas”, decía el texto impreso que Ojeda decidió compartir.

Obviamente, aunque ella no lo aclaró, todos sus seguidores entendieron que el mensaje estaba dirigido a Oliva. Aunque está claro que, actualmente, son muchos los enfrentamientos que existen entre quienes formaron parte del círculo afectivo de Maradona. Sin ir más lejos, en declaraciones a Fantino a la Tarde, por América, Baudry había hecho referencia a la nula relación que Dieguito Fernando tiene con sus hermanos.

“Ni lo llaman, ni lo ven. Está solo”, había dicho el letrado en referencia a Dalma, Gianinna, Jana y Diego Junior, los herederos mayores de Diego. Y había contado que el nene lo había llamado porque quería ir al cementerio. “Él quiere ver la tumba de su papá. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que no? Tiene 7 años”, había explicado el novio de Ojeda.